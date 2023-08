4Front Ventures Corp exploite des installations de cannabis sous licence dans des marchés sous licence d'État aux États-Unis. La société fabrique et distribue un portefeuille de plus de 25 marques de cannabis, dont Marmas, Crystal Clear, Funky Monkey, Pebbles et la collection de bien-être Pure Ratios. Les secteurs de la société comprennent le THC Cannabis et le CBD Wellness. Le secteur de la vente au détail comprend les dispensaires de cannabis contrôlés par la société et les frais de gestion et de consultation pour l'assistance aux dispensaires tiers. Le segment Production est engagé dans la production de produits à base de cannabis et l'importation d'équipements et de fournitures pour la revente. Le segment CBD Wellness est engagé dans la production et la vente de produits non-THC à travers les États-Unis. 4Front exploite également des plates-formes éducatives en ligne limitées par l'âge pour les patients et les clients du cannabis THC.

Secteur Installations et services en soins de santé