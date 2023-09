4Global PLC - société de données, de services et de logiciels basée à Londres - lance un essai d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique avec Places Leisure. Places Leisure, qui fait partie de Places for People, est l'une des principales entreprises sociales du Royaume-Uni, avec plus de 30 millions de membres dans une centaine d'installations de santé et de bien-être à travers le Royaume-Uni chaque année.

L'objectif est de comprendre comment l'IA et les techniques d'apprentissage automatique peuvent influencer le secteur du sport et de l'activité physique en obtenant des informations exploitables dans les domaines suivants : identification des risques d'annulation des adhésions, compréhension des facteurs de rétention et possibilités d'intervention ciblée. 4Global explique que les enseignements tirés de cet essai lui permettront d'intégrer et d'améliorer les modèles de données prédictives dans divers produits datahub, accélérant ainsi l'adoption de l'IA et de l'apprentissage automatique dans le secteur du sport et de l'activité physique.

Cours actuel de l'action : 60,80 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 5,0

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

