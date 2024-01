4Global PLC est une société de données, de services et de logiciels basée au Royaume-Uni qui se concentre sur les événements sportifs et sur la promotion et la mesure de l'activité physique. L'activité principale de la société est la fourniture de services de conseil dans le secteur sportif aux niveaux local, national et international. Elle utilise ses données et ses solutions logicielles (DataHub) pour convertir les données en informations exploitables qui permettent aux clients de promouvoir la participation sportive, de réduire l'inactivité physique et d'obtenir des résultats économiques, sociaux et sanitaires. Sa technologie aide à nettoyer les données en temps utile. Elle accorde des licences à sa plateforme pour fournir des informations qui permettent aux clients de maximiser les avantages sanitaires et sociaux découlant de l'activité physique, et de maximiser le retour sur investissement dans le sport. Sur sa verticale commerciale de services, la société conseille les clients sur les événements sportifs à partir de la gestion de projet, la sécurité, et d'autres. Elle travaille avec des gouvernements, des organismes internationaux, des fédérations sportives et autres.

