4imprint propose un dividende spécial alors que le bénéfice annuel et le chiffre d'affaires montent en flèche

(Alliance News) - 4imprint Group PLC a proposé mercredi un dividende spécial, ainsi qu'un dividende final beaucoup plus élevé pour 2022, alors que le bénéfice et le chiffre d'affaires ont tous deux grimpé en flèche.

L'entreprise londonienne de commercialisation d'articles promotionnels a déclaré que le bénéfice avant impôt a été multiplié par 103,7 millions de dollars en 2022, contre 30,2 millions de dollars en 2021, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 45%, passant de 787,3 millions de dollars à 1,14 milliard de dollars.

4imprint a fait état d'une augmentation de 36% du nombre total de commandes traitées, passant de 1,4 million à 1,9 million, tandis que les nouveaux clients acquis ont augmenté de 17%, passant de 263 000 à 307 000.

En conséquence, elle a proposé un dividende final par action de 120,00 cents, multiplié par quatre par rapport aux 30,00 cents de l'année précédente. Cela porte le dividende total pour 2022 à 160,00 cents par action, ou 132,24 pence, multiplié par 45,00 cents en 2021.

4imprint a également proposé le versement d'un dividende spécial de 200,00 cents, soit 165,38 pence. Les actions de 4imprint étaient en hausse de 2,0% à 4.557,85 pence chacune à Londres mercredi matin.

"L'année 2022 a été caractérisée par la résilience et l'évolutivité de notre modèle d'entreprise de marketing direct et, surtout, par le dévouement et la ténacité extraordinaires de nos collaborateurs qui ont fourni le meilleur service possible à nos clients face à une croissance sans précédent de la demande", a déclaré Paul Moody, président du conseil d'administration de 4imprint.

"L'amélioration de la productivité de nos activités de marketing, la stabilité relative des marges brutes et l'effet de levier opérationnel sur les éléments fixes et semi-fixes de la base de coûts se sont conjugués pour produire une puissante combinaison de croissance, de rentabilité et de génération de liquidités pour l'année".

En ce qui concerne l'avenir, 4imprint a déclaré qu'elle abordait l'année 2023 avec dynamisme et confiance, et que les résultats commerciaux des premières semaines de l'année 2023 étaient "encourageants".

"Nous sommes fiers de ce que notre entreprise a réalisé en 2022. Notre stratégie est claire, notre modèle d'entreprise est flexible et évolutif et nous voyons des opportunités de prendre plus de parts sur les marchés dans lesquels nous opérons", a déclaré le directeur général Kevin Lyons-Tarr.

Au 31 décembre, les liquidités de 4imprint s'élevaient à 51,8 millions USD, soit une hausse de 25 % par rapport aux 41,6 millions USD de l'année précédente. La société a déclaré qu'elle n'avait pas de dette existante, alors qu'elle avait une dette fiscale de 2 millions de dollars l'année précédente.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.