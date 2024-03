4imprint Group plc est une société de marketing direct de produits promotionnels basée au Royaume-Uni et présente en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Irlande. Les activités de la société sont axées sur un modèle commercial de marketing direct. Elle génère une croissance organique en utilisant une gamme de techniques de marketing direct basées sur les données, en ligne, hors ligne et sur la marque pour conquérir des parts de marché sur les marchés de produits promotionnels qu'elle dessert. Elle opère à travers deux segments : Amérique du Nord et Royaume-Uni et Irlande. Ses produits sont vendus sous ses propres marques, à savoir Crossland, reFresh et TaskRight. La marque Crossland propose des vestes polaires, des couvertures, des bonnets, des tasses à vide, des sacs à dos et des glacières. Sa gamme de produits comprend des dizaines de produits individuels différents, allant des cadeaux publicitaires de base, tels que des stylos, des sacs et des articles pour boissons, à des articles de plus grande valeur, tels que des vêtements brodés, des cadeaux d'affaires et des présentoirs de salon grandeur nature, ce qui permet à ses clients de trouver le produit qui convient à leur promotion et à leur marque.

Secteur Publicité et marketing