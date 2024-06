5E Advanced Materials, Inc. est une entreprise spécialisée dans le bore et le lithium. La société est un fournisseur de matériaux spécialisés et avancés à base de bore, complétés par la production de coproduits à base de lithium. Elle se concentre sur la fourniture de ces matériaux critiques aux industries qui s'occupent de la décarbonisation mondiale, de l'alimentation et de la sécurité nationale. Elle se concentre sur le développement de capacités allant de l'extraction en amont et de la vente d'acide borique, de carbonate de lithium et éventuellement d'autres coproduits, au traitement et au développement de matériaux avancés à base de bore en aval. Elle détient 100 % des droits de propriété du complexe 5E Boron Americas (Fort Cady) (le projet) situé dans le sud de la Californie, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, 5E Boron Americas, LLC. Le projet repose sur des ressources minérales comprenant du bore et du lithium, le bore étant contenu dans un minéral conventionnel appelé colémanite. Les filiales de la société comprennent American Pacific Borates Pty Ltd. et 5E Boron Americas, LLC.

Secteur Exploitations minières et métallurgie