5N Plus Inc. : Opinion positive de Desjardins

Données financières USD EUR CA 2021 185 M - 158 M Résultat net 2021 12,2 M - 10,4 M Dette nette 2021 15,5 M - 13,2 M PER 2021 - Rendement 2021 - Capitalisation 287 M 287 M 245 M VE / CA 2021 1,64x VE / CA 2022 1,37x Nbr Employés 578 Flottant 96,1% Graphique 5N PLUS INC. Tendances analyse technique 5N PLUS INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 4,41 $ Dernier Cours de Cloture 3,52 $ Ecart / Objectif Haut 35,6% Ecart / Objectif Moyen 25,1% Ecart / Objectif Bas 12,7% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Arjang J. Roshan President, CEO & Non-Independent Director Richard Perron Chief Financial Officer Luc Bertrand Chairman Jean-Marie Bourassa Independent Director James T. Fahey Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) 5N PLUS INC. 50.85% 287 ECOLAB INC. -0.63% 61 507 SIKA AG 11.08% 40 359 GIVAUDAN SA -3.00% 35 346 EMS-CHEMIE HOLDING AG -1.06% 20 924 SYMRISE AG -5.26% 16 311