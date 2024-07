5N Plus Inc. est un producteur mondial de semi-conducteurs spécialisés et de matériaux de performance. La société déploie une gamme de technologies pour développer et fabriquer ses produits. La société opère à travers deux segments : Les semi-conducteurs de spécialité et les matériaux de performance. Implanté en Amérique du Nord et en Europe, le segment des semi-conducteurs spécialisés fabrique et vend des produits utilisés dans plusieurs applications, telles que les énergies renouvelables, les satellites spatiaux et l'imagerie. Ses marchés finaux comprennent la photovoltaïque (énergie solaire terrestre et spatiale), l'imagerie médicale, l'imagerie infrarouge, l'optoélectronique et l'électronique avancée. Le segment des matériaux de performance opère en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Il fabrique et vend des produits qui sont utilisés dans plusieurs applications dans les secteurs pharmaceutique, des soins de santé et de l'industrie. Les principaux produits sont vendus sous forme d'ingrédients pharmaceutiques actifs, d'additifs pour l'alimentation animale, de produits chimiques spécialisés, de métaux de qualité commerciale, d'alliages et de poudres techniques.