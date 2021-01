5N Plus : élargit son portefeuille d'ingrédients actifs pour faire place à des composés liés à une nouvelle catégorie d'antibiotiques et d'agents antibiofilms

Cette initiative, jumelée à l'annonce récente de la Société quant à son entrée sur le marché de la fabrication additive (référence : communiqué émis par 5N Plus le 7 octobre 2020), appuie la vision pour l'avenir de 5N Plus en matière de matériaux technologiques, fondée sur les compétences clés de la Société dans le domaine de la science des matériaux et des poudres de très haute pureté. En effet, 5N Plus a commencé à faire appel à des ressources externes afin de déployer de nouvelles compétences nécessaires pour accéder à des marchés connexes plus importants, qui s'inscrivent dans les plans de transformation et de croissance de la Société. À cet égard, 5N Plus considère les poudres métalliques, les substrats semiconducteurs innovants et les composés de très haute pureté, dont les ingrédients pharmaceutiques actifs, comme des activités des plus pertinentes qui contribuent à remplir sa mission.

5N Plus est particulièrement bien positionnée pour soutenir Microbion dans l'élaboration des IPA servant à la fabrication de sa nouvelle génération d'antibiotiques et d'agents antibiofilms. 5N Plus est le premier fabricant mondial d'ingrédients pharmaceutiques actifs dérivés du bismuth. En décembre 2017, la Société a annoncé son entrée sur le marché des additifs actifs desservant l'industrie de la santé et de la nutrition (référence : communiqué émis par 5N Plus le 7 décembre 2017), basée sur son expérience dans le domaine pharmaceutique. 5N Plus a donné suite à cette initiative en réalisant, à l'intérieur de 18 mois, la mise en service d'une nouvelle usine de production en Allemagne. Vers la fin de 2020, la Société a annoncé qu'elle venait de compléter une série d'investissements visant à optimiser la capacité et le rendement de son installation pharmaceutique située à Lübeck, en Allemagne (référence : communiqué émis par 5N Plus le 28 octobre 2020). L'installation de Lübeck veille au développement et à la production d'un portefeuille d'ingrédients pharmaceutiques actifs qui sont essentiels à la fabrication de médicaments pour traiter différentes conditions allant de complications gastro-intestinales à des infections liées à la mastite. Le marché pour les traitements antibiotiques et antibiofilms de Microbion est évalué à plusieurs milliards de dollars annuellement uniquement aux États-Unis, alors que les ingrédients actifs nécessaires à leur fabrication représentent jusqu'à 5 % de la valeur globale du marché.

En vertu de cette entente, 5N Plus prend une participation dans le capital de Microbion et se charge de la production des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) dérivés du bismuth qui sont nécessaires à la fabrication de la nouvelle famille de médicaments de Microbion en cours de développement, notamment le pravibismane, l'IPA du médicament phare de Microbion.

Montréal, Québec, le 12 janvier 2021 - 5N Plus inc. ("5N Plus" ou la « Société »), un chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente stratégique avec Microbion Corporation (« Microbion »), située à Bozeman, au Montana, visant à contribuer au développement de sa nouvelle catégorie d'antibiotiques et d'agents antibiofilms.

Arjang Roshan, président et chef de la direction de 5N Plus, déclare : « 5N Plus a commencé à accélérer sa transition vers le secteur des matériaux technologiques en conjuguant des initiatives internes favorisant la croissance avec la poursuite de nouvelles occasions ne pouvant être réalisées qu'à l'aide de moyens externes.

mesure que nous nous efforçons de devenir le premier fournisseur mondial de matériaux technologiques à l'intention de marchés de l'avenir à la fois ciblés et prometteurs, j'envisage une plus grande consolidation de nos activités, menant à une simplification accrue de notre offre et à une intensification de nos initiatives de développement au moyen de mesures tant internes qu'externes. »

propos de 5N Plus inc.

Chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, 5N Plus mise sur ses capacités intégrées de recyclage et de raffinage pour assurer la pérennité de son modèle d'affaires. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada). La Société gère des centres de recherche-développement, de production et de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits que ses clients utilisent comme précurseurs dans le cadre de plusieurs applications électroniques, optoélectroniques, pharmaceutiques et industrielles avancées ainsi que d'applications liées à la santé et à l'énergie renouvelable. Un grand nombre des produits fabriqués par 5N Plus sont essentiels pour assurer la fonctionnalité et la performance des produits et systèmes fabriqués par ses clients, dont bon nombre sont des chefs de file dans leur secteur d'activité.

Énoncés prospectifs et exonération de responsabilité

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose la Société à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous‐ entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2019 de 5N Plus daté du 25 février 2020 et à la note 10 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes les 30 septembre 2020 et 2019, qui peuvent être consultés sur le site SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

La Société n'a connaissance d'aucun changement important aux facteurs de risque déjà présentés. Néanmoins, depuis janvier 2020, la propagation graduelle d'une nouvelle souche de coronavirus, la COVID-19, qui a poussé l'Organisation mondiale de la santé à décréter une pandémie mondiale, a amené les gouvernements à l'échelle mondiale à adopter des mesures d'urgence visant à contrer la propagation du virus. Ces mesures ont fortement perturbé les activités des entreprises partout dans le monde, provoquant un ralentissement économique. Bien que la Société ait été en mesure de diminuer les effets à court terme de la crise, il n'est pas possible d'estimer de façon fiable la durée et la gravité de la pandémie mondiale ni les conséquences à long terme qu'elle pourrait avoir sur les résultats financiers, la situation financière et les flux de trésorerie de la Société. La pandémie de COVID-19 doit être considérée comme un nouveau facteur de risque.

Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus.