5N Plus : annonce un changement organisationnel planifié

Un grand merci à mes amis et collègues à 5N Plus avec lesquels j'ai travaillé et partagé des moments forts de ma carrière durant près de deux décennies », affirme Nicholas Audet,

En mars 2021, 5N Plus a annoncé son intention d'acquérir AZUR SPACE Solar Power GmbH (« AZUR »). Cette acquisition, sujette aux conditions de clôture usuelles, devrait considérablement augmenter la compétitivité de 5N Plus dans le secteur des semiconducteurs spécialisés et mener à une infrastructure plus durable pour sa chaîne d'approvisionnement de matériaux semiconducteurs critiques. De plus, l'acquisition donnera lieu à la pleine intégration du personnel d'AZUR, y compris la nomination au comité exécutif de 5N Plus de M. Jürgen Heizmann, le directeur général d'AZUR, sous réserve de la clôture de l'acquisition.

Plus tôt cette année, 5N Plus a dévoilé sa stratégie de transformer la Société en misant sur une croissance significative de sa présence dans le secteur des semiconducteurs spécialisés et des matériaux performants, tout en réduisant ses activités hors de ces secteurs et celles présentant une forte exposition au risque lié aux prix des matières premières. Reconnue comme un chef de file avec une part de marché d'environ 45 % de son marché exploitable total, la Société compte déployer cette stratégie en se basant sur un élément clé, soit l'élargissement du marché exploitable total tout en se concentrant sur ses activités de base. Pour ce faire, la Société entend prendre des mesures internes et des initiatives de fusion et d'acquisition, grâce auxquelles elle prévoit réaliser un accroissement de revenus appréciable en accord avec cette nouvelle orientation stratégique.

Je tiens à exprimer ma gratitude à Nicholas pour sa contribution et les loyaux services qu'il a rendus auprès de 5N Plus au cours des deux dernières décennies », déclare Arjang Roshan, président et chef de la direction de 5N Plus. « Suite à des changements à la haute direction en 2016, notre Société a mis en place 5N21, un plan de redressement visant à réduire considérablement la volatilité des résultats, à accroître les marges bénéficiaires et à renforcer le bilan de la Société. À titre de membre du comité exécutif, Nicholas a joué un rôle déterminant tant dans la mise en œuvre de ce plan que dans la réalisation de ses retombées. »

M. Audet s'est joint à 5N Plus en 2003 et il a gravi les échelons de l'organisation au fil des ans, en occupant diverses fonctions et en assumant des responsabilités accrues.

Montréal, Québec, le 30 juin 2021 - 5N Plus inc. (« 5N Plus » ou la « Société ») (TSX:VNP), un chef de file mondial de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux performants, a annoncé aujourd'hui le départ prévu de Nicholas Audet, Vice-président directeur, Matériaux électroniques, au cours du troisième trimestre de 2021, ce qui l'amènera à poursuivre d'autres projets sans aucun lien avec la Société ni son champ d'activité.

2

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file mondial de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux performants. Ces matériaux et composés de haute pureté forment souvent la partie critique des produits offerts par ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale, la production industrielle et la fabrication additive. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada). 5N Plus gère des centres de recherche-développement, de production et de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La Société a pour mission d'être un maillon essentiel dans la chaîne de valeur de ses clients, d'offrir une culture prisée par ses employés et d'inspirer confiance à ses actionnaires. Les valeurs fondamentales de 5N Plus - intégrité, engagement, orientation client, développement durable, amélioration continue, santé et sécurité - définissent l'entreprise et encadrent ses façons de faire. www.5nplus.com.

Énoncés prospectifs et exonération de responsabilité

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose la Société à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous‐entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée

la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2020 de 5N Plus daté du 23 février 2021, qui peut être consultée sur le site SEDAR à l'adresse www.sedar.com .

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est valable en date de celui-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

Pour communiquer avec nous :

Richard Perron

Chef de la direction financière 5N Plus inc.

+1 (514) 856-0644invest@5nplus.com