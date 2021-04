5N Plus : devient membre du U.S. Manufacturing of Advanced Cadmium Telluride Photovoltaics (US-MAC) Consortium

5N Plus est un chef de file mondial de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultra purs constituent souvent la partie critique des produits offerts par ses clients.

La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale, la production industrielle et la fabrication additive. 5N Plus dont le siège social est situé à Montréal, Québec, gère des centres de recherche développement, de production et de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

La Société a pour mission d'être essentielle à ses clients, d'offrir une culture prisée par ses employés et d'inspirer confiance à ses actionnaires. Les valeurs fondamentales de 5N Plus - intégrité, engagement, orientation client, développement durable, amélioration continue, santé et sécurité.