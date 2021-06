COMMUNIQUÉ DIFFUSION : 2 juin 2021 Tous les montants sont exprimés en dollars américains. 5N Plus investit 8,5 M$ dans ses installations de Montréal pour mieux répondre à la demande de matériaux semiconducteurs spécialisés II-VI Déploiement de nouveaux procédés technologiques et optimisation de la chaîne d'approvisionnement visant à abaisser le coût unitaire de production, diminuer l'empreinte carbone et améliorer l'accès à des matériaux essentiels Montréal, Québec, le 2 juin 2021 - 5N Plus inc. (« 5N Plus » ou la « Société ») (TSX:VNP), un chef de file mondial de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux performants, a annoncé aujourd'hui un investissement de 8,5 M$ dans ses installations de Montréal (« 5N Plus Montréal ») visant à élargir le développement et la fabrication de matériaux critiques et stratégiques, notamment ceux à base de tellure, servant la production de composés semiconducteurs et de poudres spécialisées de type II-VI. L'investissement fait l'objet d'un soutien financier de la part du Ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec et du Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, à hauteur d'environ le tiers du montant investi. Un investissement en accord avec la stratégie de transformation de la Société Au cours des 20 dernières années, 5N Plus Montréal a été au cœur du développement de composés de haute pureté entrant dans la fabrication de matériaux semiconducteurs spécialisés II-VI. Ce nouvel investissement permettra à 5N Plus d'augmenter la capacité de production de ses installations de Montréal, de manière à mieux répondre à la demande croissante des composés semiconducteurs et des poudres spécialisées de type II-VI, notamment ceux qui sont essentiels pour le marché des énergies renouvelables. L'initiative prévoit que des sommes seront investies dans l'amélioration des procédés technologiques et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, ce qui contribuera à réduire le coût unitaire de production et le bilan carbone de l'activité II-VI. Le projet d'investissement sera complété d'ici l'automne 2022. La Société a précédemment indiqué que les investissements en capital à venir se maintiendraient au niveau de la charge annuelle de dépréciation pour les années 2021 and 2022. Le présent investissement est conforme à cette approche. L'annonce d'aujourd'hui offre un aperçu remarquable de l'avenir de notre entreprise. Au terme de cette initiative majeure, la Société aura la capacité de fournir de manière compétitive plus de la moitié de la production mondiale de composés semiconducteurs II-VI à base de tellure de haute pureté, qui sont des précurseurs essentiels dans de nombreuses industries clés dont les énergies renouvelables », affirme Arjang Roshan, président et chef de la direction de 5N Plus. « Nous tenons d'ailleurs à remercier le Ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec et le Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec pour leur appui dans le cadre de ce projet d'importance. »

2 En tant que chef de file mondial pour la fourniture de matériaux essentiels à la production d'appareils spécialisés base de semiconducteurs, la Société poursuit le développement de ses activités liées aux semiconducteurs dans ses installations de Montréal et de St. George, en Utah. En outre, 5N Plus a ajouté récemment des substrats spécialisés à sa chaîne de valeur II-VI, qui sont indispensables pour l'optoélectronique. Cette offre grandissante permet de fabriquer des appareils utilisateurs aux performances inégalées, employés notamment pour l'imagerie médicale et la détection. Un investissement en cohérence avec le projet d'acquisition d'AZUR Alors que la Société a renforcé sa chaîne de valeur liée aux semiconducteurs II-VI par le biais de mesures internes, l'expansion de sa chaîne de valeur liée aux semiconducteurs III-V a requis l'utilisation de mesures externes, dont une stratégie d'acquisition ciblée. En effet, l'annonce récente de son intention d'acquérirAZUR SPACE Solar Power GmbH (« AZUR ») représente une initiative en parfaite adéquation avec la stratégie de transformation de 5N Plus. Compte tenu de la présence commerciale établie d'AZUR dans le secteur des matériaux semiconducteurs III-V, et des activités complémentaires de 5N Plus dans ce même créneau, cette acquisition devrait élargir la chaîne de valeur combinée des deux entreprises et servir de tremplin important pour la croissance. De plus, les synergies qui se dégageront de ce jumelage augmenteront l'importance du marché exploitable de la Société bien au-delà de l'industrie spatiale, tout en favorisant la conquête de nouveaux débouchés en lien avec l'efficacité énergétique, l'électrification, les communications de pointe et la recharge sans fil. Les efforts d'investissement soutenus de 5N Plus dans les matériaux semiconducteurs spécialisés de type II-VI et III-V traduisent notre volonté de devenir le premier fournisseur mondial de ces produits clés pour les marchés de l'avenir en pleine croissance », déclare M. Roshan. « Nous posons ainsi un nouveau jalon dans la transformation stratégique de la Société, visant à bâtir une chaîne de valeur inédite nous conférant des avantages concurrentiels

La mise en place de nouveaux procédés technologiques, grâce à l'investissement de 8,5 M$, vise à consolider et à rapatrier en Amérique du Nord une partie considérable de la chaîne d'approvisionnement relativement aux matériaux de type II-VI produits à 5N Plus Montréal, un site alimenté à l'hydroélectricité. Cette mise à niveau permettra à la Société de réduire son empreinte carbone par unité de production pour les matériaux semiconducteurs II-VI. De plus, elle aura pour effet de diminuer l'utilisation de réactifs chimiques et la production d'eaux usées et de sous-produits solides, ce qui contribuera à abaisser les coûts de production globaux. Par ailleurs, l'investissement permettra à 5N Plus d'améliorer sa gestion de la chaîne logistique visant le tellure et d'assurer à sa clientèle un approvisionnement fiable et à prix raisonnable de produits essentiels. À propos de 5N Plus inc. 5N Plus est un chef de file mondial de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux performants. Ces matériaux et composés de haute pureté forment souvent la partie critique des produits offerts par ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale, la production industrielle et la fabrication additive. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada). 5N Plus gère des centres de recherche-développement, de production et de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La Société a pour mission d'être un maillon essentiel dans la chaîne de valeur de ses clients, d'offrir une culture prisée par ses employés et d'inspirer confiance à ses actionnaires. Les valeurs fondamentales de 5N Plus - intégrité, engagement, orientation client, développement durable, amélioration continue, santé et sécurité - définissent l'entreprise et encadrent ses façons de faire. www.5nplus.com/fr.

3 Énoncés prospectifs et exonération de responsabilité Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose la Société à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous‐entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2020 de 5N Plus daté du 23 février 2021, qui peut être consultée sur le site SEDAR à l'adresse www.sedar.com . En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est valable en date de celui-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Contact : Richard Perron Chef de la direction financière 5N Plus inc. +1 (514) 856-0644invest@5nplus.com