COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DATE DE PUBLICATION : 23 février 2021

5N Plus présente de solides résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2020

Progression des marges et amélioration des résultats de 5N Plus grâce à la croissance des matériaux à forte valeur ajoutée

Tous les montants sont exprimés en dollars américains.

Montréal (Québec), le 23 février 2021 - 5N Plus inc. (« 5N Plus » ou la « Société ») (TSX : VNP), chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, a présenté aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2020.

5N Plus a terminé le quatrième trimestre et l'exercice 2020 avec des résultats solides et nettement supérieurs à ceux des périodes correspondantes de 2019. La marge brute1 de la Société s'est considérablement améliorée pour s'établir à 27,6 % pour l'exercice 2020, et le BAIIA ajusté1 a atteint 28,8 M$ (16,2 % des produits), en dépit de la diminution de la demande dans les secteurs touchés par la pandémie de COVID‐19 et des cours des métaux historiquement bas qui ont pesé sur les activités en amont. En 2020, 5N Plus a généré des flux de trésorerie de 24,9 M$, ce qui lui a permis de renforcer davantage son bilan tout en réalisant une série d'investissements à l'appui de ses initiatives de croissance et de sa flexibilité opérationnelle.

Arjang Roshan, président et chef de la direction, déclare : « Je suis très heureux de la performance de la Société et de la croissance des bénéfices en 2020 malgré les difficultés découlant de la pandémie de COVID‐19 et les cours des métaux historiquement bas, qui ont eu des répercussions sur les activités traditionnelles. » Il ajoute : « Les déficits ont été plus que compensés par la contribution des initiatives de croissance et par l'apport accru des activités à plus forte valeur ajoutée qui sont moins exposées aux prix des métaux de base. Je crois que les résultats de 2020 offrent une fenêtre unique sur l'orientation future de notre société privilégiant un portefeuille de produits où les matériaux de grande valeur ont une place prédominante et constituent un catalyseur important de la croissance future. »

Au cours de l'exercice, la demande a été solide pour les produits des activités à plus forte valeur ajoutée, tels que les composés semiconducteurs et les substrats innovants, ainsi que les composés pour le secteur pharmaceutique et celui des soins de santé. La demande pour les matériaux associés aux applications de semiconducteurs a été exceptionnellement vigoureuse, stimulée surtout par les secteurs de l'imagerie médicale et de l'imagerie infrarouge. L'apport de ces activités a permis d'accroître la marge bénéficiaire et d'améliorer notablement le BAIIA ajusté de la Société par rapport à l'exercice précédent.

Faits saillants pour le quatrième trimestre

 Pour le quatrième trimestre de 2020, les produits ont atteint 46,2 M$, par rapport à 44,7 M$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Ils ont atteint 177,2 M$ pour l'exercice 2020, par rapport à 196,0 M$ pour l'exercice précédent. La part attribuable à la vente de métaux a été considérablement moins élevée par

1 Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, tandis que les produits à plus forte valeur ajoutée ont continué d'occuper une plus grande place dans la combinaison des ventes grâce à l'apport considérable des initiatives de croissance internes, donnant lieu à l'amélioration importante de la marge d'un exercice à l'autre.

 Au 31 décembre 2020, le carnet de commandes1 représentait 189 jours de produits annualisés, en hausse par rapport à 171 jours pour le trimestre précédent. La différence nette s'explique en grande partie par le moment de la signature des contrats à long terme. Les nouvelles commandes1 ont atteint un niveau de 133 jours pour le quatrième trimestre de 2020, par rapport à 53 jours pour le troisième trimestre de 2020 et à 96 jours pour le quatrième trimestre de 2019.

 Pour l'exercice 2020, le résultat net a été de 2,2 M$, ou 0,03 $ par action, comparativement à 1,8 M$, ou 0,02 $ par action, pour l'exercice 2019.

 Pour l'exercice 2020, la Société a dégagé un BAIIA1 de 22,4 M$, comparativement à 19,1 M$ pour l'exercice 2019.

 Pour le quatrième trimestre de 2020, la Société a dégagé un BAIIA ajusté1 de 6,5 M$, par rapport à 4,5 M$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, soit une hausse de 45 % d'un trimestre à l'autre.

 Pour l'exercice 2020, la Société a dégagé un BAIIA ajusté de 28,8 M$, comparativement à 22,0 M$ pour l'exercice 2019, soit une hausse de 31 % d'un exercice à l'autre. Cette hausse découle d'une meilleure combinaison des produits, priorisant les composés semiconducteurs et les substrats innovants, ainsi que de la demande solide pour les produits des secteurs pharmaceutique et des soins de santé.

 Le rendement du capital investi (« RCI »)1 s'est établi à 14,4 % pour l'exercice 2020, comparativement à 8,2 % à la fin de 2019.

 La dette nette1 s'établissait à 10,2 M$ au 31 décembre 2020, en baisse de 24,9 M$ par rapport au 31 décembre 2019.

 Le 5 mars 2020, 5N Plus a annoncé que la Bourse de Toronto avait approuvé son offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités, dans le cadre de laquelle 5N Plus a le droit de racheter aux fins d'annulation, du 9 mars 2020 au 8 mars 2021, jusqu'à 2 000 000 d'actions ordinaires. Du 9 mars 2020 au 31 décembre 2020, 5N Plus a racheté et annulé 1 750 428 actions ordinaires de la Société.

Résumé des développements importants survenus en 2020

 Le 3 juin 2020, 5N Plus a annoncé que sa filiale, 5N Plus Semiconductors, établie à St. George, en Utah, avait signé un contrat d'une valeur de 12,5 M$ avec le gouvernement américain. Cette entente vise à faire progresser la technologie de fabrication des produits semiconducteurs spécialisés exigés par les fournisseurs américains de satellites.

 Le 21 juillet 2020, 5N Plus a annoncé le lancement de la troisième génération de substrats innovants, le INZBE3, conçu pour l'imagerie et la détection infrarouge à partir de technologies de procédés révolutionnaires.

1 Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

 Le 7 octobre 2020, 5N Plus a annoncé qu'elle avait fait son entrée sur le marché de la fabrication additive (communément appelée « impression en trois dimensions ») à titre de fournisseur de poudres sphériques de haute performance et a procédé au lancement d'une vaste gamme de produits de poudres métalliques à l'appui de cette initiative.

 Le 21 octobre 2020, 5N Plus et Metalpine GmbH, un leader technologique dans la production de poudres métalliques de qualité supérieure pour la fabrication additive, établi en Autriche, ont annoncé qu'ils avaient conclu une entente stratégique visant à répondre conjointement à la demande croissante des marchés de la fabrication additive.

 Le 28 octobre 2020, 5N Plus a annoncé l'achèvement du programme d'investissements dans les technologies de procédés d'un montant total d'environ 10,0 M$. Cette série d'investissements visait à augmenter la capacité de ses actifs existants, à élargir son expertise et à réduire son empreinte environnementale. Les sommes ont été investies dans des installations ciblées situées en Europe et en Chine et relevant majoritairement du secteur Matériaux écologiques.

 Le 12 novembre 2020, 5N Plus a annoncé qu'elle avait conclu des ententes pluriannuelles visant à fournir à First Solar, Inc. (Nasdaq : FSLR) des matériaux semiconducteurs utilisés dans la fabrication de modules photovoltaïques en couches minces. 5N Plus est le premier fournisseur mondial de composés semiconducteurs innovants dans le secteur des modules solaires en couches minces.

Événement postérieur à la date de clôture

 Le 12 janvier 2021, 5N Plus a annoncé avoir conclu une entente stratégique avec Microbion Corporation, établie dans le Montana, visant à contribuer au développement de la nouvelle catégorie d'antibiotiques et d'agents antibiofilms de Microbion. En vertu de cette entente, 5N Plus a acquis une participation dans Microbion et sera responsable de la production des ingrédients pharmaceutiques actifs (« IPA ») dérivés du bismuth qui sont nécessaires à la fabrication de la nouvelle famille de médicaments de Microbion en cours de développement.

En 2020, 5N Plus est passée à la phase suivante de sa transformation stratégique, qui consiste à privilégier les matériaux avancés permettant d'accroître les marges et à s'éloigner des produits tributaires des cours des métaux et pouvant faire l'objet de banalisation. Dans cet objectif, la Société a commencé à chercher des occasions de fusions et acquisitions afin d'augmenter et d'accélérer sa croissance, tout particulièrement dans le domaine des matériaux technologiques. Elle a également amorcé une revue stratégique de certaines de ses activités traditionnelles pour en évaluer la compatibilité à long terme avec l'objectif de transformation de la Société. Cette revue vise à trouver des solutions optimales pour l'avenir des activités visées. De ce fait, presque toutes les dépenses non récurrentes engagées par la Société au cours de l'exercice considéré sont liées à la préparation de ces activités en vue des solutions adoptées.

« Grâce à son plan stratégique, la Société peut compter sur des initiatives de croissance prometteuses et sur des activités traditionnelles dont la performance a été optimisée - ce qui lui a permis de renforcer son bilan, indique M. Roshan. Nous pensons qu'il est temps de passer à la prochaine étape et de saisir des occasions de croissance externe qui nous permettront d'élargir considérablement notre part de marché exploitable totale pour nos produits à plus forte valeur ajoutée, tout en améliorant encore notre portefeuille de produits existant. »

Conférence téléphonique diffusée sur Internet

5N Plus tiendra une conférence téléphonique le mercredi 24 février 2021, à 8 h, heure de l'Est, portant sur les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à la conférence qui sera diffusée en direct sur le site Internet de la Société à l'adresse www.5nplus.com.

Pour participer à la conférence :

 Région de Toronto : 416‐764‐8659

 Numéro sans frais : 1‐888‐664‐6392

 Pour accéder à la conférence, composez le code d'accès : 17301716.

Un enregistrement de la conférence téléphonique et de la période de questions sera disponible jusqu'au 3 mars 2021.

Pour accéder à l'enregistrement, composez le 1‐888‐390‐0541, puis saisissez le code 301716.

Mesures non conformes aux IFRS

Le BAIIA désigne le résultat net avant les charges d'intérêts, l'impôt sur le résultat et l'amortissement. Nous avons recours au BAIIA, car nous croyons qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle des activités poursuivies avant la prise en compte de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises. La marge du BAIIA correspond au BAIIA divisé par les produits.

Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA tel qu'il est défini précédemment avant la dépréciation des stocks, la charge de rémunération à base d'actions, la dépréciation des actifs non courants, les coûts (produits) associés aux litiges et aux activités de restructuration, le profit sur la sortie d'immobilisations corporelles, et les pertes (profits) de change et au titre de dérivés. Nous avons recours au BAIIA ajusté, car nous croyons qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle des activités poursuivies compte non tenu de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises. La marge du BAIIA ajusté correspond au BAIIA ajusté divisé par les produits.

La marge brute est une mesure servant à déterminer ce que rapportent les ventes en déduisant le coût des ventes, à l'exclusion de l'amortissement des immobilisations corporelles et de l'incidence de la dépréciation des stocks. Cette mesure est également exprimée en pourcentage des produits, en divisant le montant de la marge brute par le total des produits.

La dette nette correspond au montant total de la dette moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Toute nouvelle mesure financière présentée par suite de l'adoption de la norme IFRS 16 relativement aux obligations locatives est exclue du calcul. Elle constitue un indicateur de la situation financière globale de la Société.

Le carnet de commandes représente les commandes attendues que la Société a reçues, mais qui n'ont pas encore été exécutées, et qui devraient se transformer en ventes au cours des douze prochains mois, et est exprimé en nombre de jours.

Les nouvelles commandes représentent les commandes reçues durant la période considérée, exprimées en nombre de jours, et calculées en additionnant aux produits des activités ordinaires l'augmentation ou la diminution du carnet de commandes pour la période considérée, divisé par les produits annualisés. Le carnet de commandes est un indicateur des produits futurs attendus en jours, et les nouvelles commandes permettent d'évaluer la capacité de la Société à maintenir et à accroître ses produits.

Le rendement du capital investi (« RCI ») est une mesure financière non conforme aux IFRS. Il est obtenu en divisant le BAII ajusté annualisé par le montant du capital investi à la fin de la période. Le BAII ajusté se calcule comme le BAIIA ajusté, moins l'amortissement des immobilisations corporelles et des immobilisations incorporelles (ajusté pour tenir compte de la charge au titre de l'amortissement accéléré, s'il y a lieu). Le capital investi correspond à la somme des créances, des stocks, des immobilisations corporelles, du goodwill et des immobilisations incorporelles, moins les dettes fournisseurs et charges à payer (ajustées pour tenir compte des éléments exceptionnels). Nous nous servons de cette mesure que nous ayons recours à du financement par emprunts ou par capitaux propres. À notre avis, cette mesure fournit des renseignements utiles pour déterminer si le capital investi dans les activités de la Société dégage