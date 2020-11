5N Plus : présente de solides résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2020 0 0 10/11/2020 | 23:35 Envoyer par e-mail :

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DATE DE PUBLICATION : 10 novembre 2020 5N Plus présente de solides résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2020 Montréal (Québec), le 10 novembre 2020 - 5N Plus inc. (« 5N Plus » ou la « Société ») (TSX : VNP), chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, a présenté aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2020. Tous les montants sont exprimés en dollars américains. 5N Plus a enregistré des résultats financiers solides pour le troisième trimestre de 2020. Malgré une conjoncture économique mondiale difficile en raison de la pandémie de COVID‐19, la marge brute1 est en hausse marquée, à 31,3 %, et le BAIIA ajusté1 a atteint 7,7 M$, soit 19,4 % des produits. L'amélioration des bénéfices et des marges résulte de la décision de la Société de privilégier les produits à plus forte valeur ajoutée aux produits de base. La faiblesse des cours des métaux et les difficultés engendrées par la pandémie sont des facteurs ayant contribué à la diminution du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, surtout dans le secteur Matériaux écologiques. Au cours du trimestre, 5N Plus a amorcé le processus de fermeture d'une filiale située en Asie et a planifié le regroupement de certaines activités de la Société à l'échelle mondiale. Cette décision, qui a entraîné des pertes de valeur et des coûts de restructuration, a été prise uniquement en raison du contexte d'affaires défavorable découlant de changements soudains du cadre réglementaire et du manque de cohérence dans les pratiques de mise en application. 5N Plus a également conclu un règlement négocié en lien avec des difficultés associées à ses activités en amont, ce qui a entraîné la comptabilisation d'un produit non récurrent de 8,0 M$. Ces deux événements non récurrents ont donné lieu à un gain net et se répercuteront favorablement sur les flux de trésorerie au cours des trimestres à venir. Pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de 2020, la Société présente les résultats qui suivent : Pour le troisième trimestre de 2020, la Société a inscrit un BAIIA ajusté 1 de 7,7 M$ et un BAIIA 1 de 7,5 M$, par rapport à respectivement 6,0 M$ et 5,9 M$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2020, les produits ont atteint respectivement 39,9 M$ et 131,0 M$, par rapport à respectivement 49,6 M$ et 151,3 M$ pour les périodes correspondantes de 2019. La part des produits attribuable à la vente de métaux a été considérablement moins élevée que pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent, et les produits provenant des activités en amont ont été limités par les creux historiques des cours des métaux. La diminution de la demande dans certains secteurs en raison de la pandémie de COVID‐19 s'est, elle aussi, répercutée sur le total des produits. 1 Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ». 2 Pour le troisième trimestre de 2020, le résultat net a été de 2,7 M$, ou 0,03 $ par action, par rapport à 1,0 M$, ou 0,01 $ par action, pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Il a été de 5,1 M$, ou 0,06 $ par action, pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, comparativement à 1,6 M$, ou 0,02 $ par action, pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Le rendement du capital investi (RCI) 1 annualisé s'est établi à 12,9 % pour le troisième trimestre de 2020, comparativement à 8,2 % à la fin de 2019.

s'établissait à 24,7 M$ au 30 septembre 2020, en baisse de 10,4 M$ par rapport au 31 décembre 2019. Du 9 mars 2020 au 30 septembre 2020, 5N Plus a racheté et annulé 1 358 569 actions ordinaires de la Société dans le cadre de son offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités, en vertu de laquelle elle a le droit de racheter aux fins d'annulation jusqu'à 2 000 000 d'actions ordinaires d'ici le 8 mars 2021.

Au 30 septembre 2020, le carnet de commandes 1 représentait 171 jours de produits annualisés, en baisse par rapport à 202 jours pour le trimestre précédent et à 215 jours pour le troisième trimestre de 2019. L'écart net s'explique en grande partie par le moment de la signature des contrats à long terme, certains d'entre eux étant en bonne voie d'être conclus d'ici le début de l'année prochaine. Les nouvelles commandes 1 représentaient 53 jours pour le troisième trimestre de 2020, par rapport à 66 jours pour le deuxième trimestre de 2020 et 102 jours pour le troisième trimestre de 2019.

Le 7 octobre 2020, 5N Plus a annoncé qu'elle avait fait son entrée sur le marché de la fabrication additive (communément appelée « impression en trois dimensions ») en procédant au lancement d'une vaste gamme de produits de poudres métalliques à l'appui de cette ambition.

Le 21 octobre 2020, 5N Plus et Metalpine GmbH, un leader technologique dans la production de poudres métalliques de qualité supérieure pour la fabrication additive, établi en Autriche, ont annoncé qu'ils avaient conclu une entente stratégique visant à répondre conjointement à la demande croissante des marchés de la fabrication additive.

Le 28 octobre 2020, 5N Plus a annoncé l'achèvement du programme d'investissements dans les technologies de procédés d'un montant total de quelque 10,0 M$. Cette série d'investissements visait à augmenter considérablement la capacité de ses actifs existants, à élargir son expertise et à optimiser son empreinte environnementale. Les sommes ont été investies dans des installations ciblées situées en Europe et en Chine et relevant majoritairement du secteur Matériaux écologiques . Arjang Roshan, président et chef de la direction, déclare : « Malgré le contexte d'affaires difficile découlant de la pandémie de COVID‐19, les bénéfices et les marges de 5N Plus sont en progression, grâce à l'apport grandissant de ses initiatives de croissance. Les nombreux commentaires des clients et l'augmentation du nombre de commandes, tout particulièrement pour les composés, les poudres et les substrats innovants, renforcent notre confiance dans nos initiatives de croissance et témoignent de leur pertinence sur les marchés de demain. » M. Roshan ajoute : « La viabilité de notre trajectoire étant prouvée, nous examinons de près différentes avenues pour accélérer le développement de ces initiatives, en visant surtout à élargir sensiblement le marché cible de la Société. » M. Roshan conclut : « Chose certaine, nos employés représentent les éléments moteurs de notre progression, et leur santé et leur sécurité demeurent notre priorité absolue. » 1 Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ». 3 Conférence téléphonique diffusée sur Internet 5N Plus tiendra une conférence téléphonique le mercredi 11 novembre 2020, à 8 h (heure de l'Est) portant sur les résultats du troisième trimestre clos le 30 septembre 2020. Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à la conférence qui sera diffusée en direct sur le site Internet de la Société à l'adresse www.5nplus.com. Pour participer à la conférence : ∙ Région de Toronto : 416‐764‐8659 ∙ Numéro sans frais : 1‐888‐664‐6392 Pour accéder à la conférence, composez le code d'accès : 87269171. Un enregistrement de la conférence téléphonique et de la période de questions sera disponible deux heures après l'événement au 1‐888‐390‐0541 jusqu'au 18 novembre 2020. Le code d'accès est 269171. Mesures non conformes aux IFRS Le BAIIA désigne le résultat net avant les charges d'intérêts, l'impôt sur le résultat et l'amortissement. Nous avons recours au BAIIA, car nous croyons qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle des activités poursuivies avant la prise en compte de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises. La marge du BAIIA correspond au BAIIA divisé par les produits. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA tel qu'il est défini précédemment avant la dépréciation des stocks, la charge de rémunération à base d'actions, la dépréciation des actifs non courants, les produits (coûts) associés aux litiges et aux activités de restructuration, le profit sur la sortie d'immobilisations corporelles et les pertes (profits) de change et au titre de dérivés. Nous avons recours au BAIIA ajusté, car nous croyons qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle des activités poursuivies compte non tenu de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises. La marge du BAIIA ajusté correspond au BAIIA ajusté divisé par les produits. La marge brute est une mesure servant à déterminer ce que rapportent les ventes en déduisant le coût des ventes, à l'exclusion de l'amortissement et de l'incidence de la dépréciation des stocks. Cette mesure est également exprimée en pourcentage des produits, en divisant le montant de la marge brute par le total des produits. La dette nette correspond au montant total de la dette moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Toute mesure financière présentée par suite de l'adoption de la norme IFRS 16 relativement aux obligations locatives est exclue du calcul. La dette nette constitue un indicateur de la situation financière globale de la Société. Le carnet de commandes représente les commandes attendues que la Société a reçues, mais qui n'ont pas encore été exécutées, et qui devraient se transformer en ventes au cours des douze prochains mois, et est exprimé en nombre de jours. Les nouvelles commandes représentent les commandes reçues durant la période considérée, exprimées en nombre de jours, et calculées en additionnant aux produits des activités ordinaires l'augmentation ou la diminution du carnet de commandes pour la période considérée, divisé par les produits annualisés. Le carnet de commandes est un indicateur des produits futurs attendus en jours, et les nouvelles commandes permettent d'évaluer la capacité de la Société à maintenir et à accroître ses produits. 4 Le rendement du capital investi (RCI) est une mesure financière non conforme aux IFRS. Il est obtenu en divisant le BAII ajusté annualisé par le montant du capital investi à la fin de la période. Le BAII ajusté se calcule comme le BAIIA ajusté, moins l'amortissement des immobilisations corporelles et des immobilisations incorporelles (ajusté pour tenir compte de la charge au titre de l'amortissement accéléré, s'il y a lieu). Le capital investi correspond à la somme des créances, des stocks, des immobilisations corporelles, du goodwill et des immobilisations incorporelles, moins les dettes fournisseurs et charges à payer (ajustées pour tenir compte des éléments exceptionnels). Nous nous servons de cette mesure que nous ayons recours à du financement par emprunts ou par capitaux propres. À notre avis, cette mesure fournit des renseignements utiles pour déterminer si le capital investi dans les activités de la Société dégage un rendement concurrentiel. Le RCI comporte toutefois des limites puisqu'il s'agit d'un ratio. Il ne permet donc pas de fournir de renseignements quant au montant absolu du résultat net, de la dette et des capitaux propres de la Société. Certains éléments sont également exclus du calcul du RCI et d'autres sociétés pourraient utiliser une mesure similaire, calculée différemment. À propos de 5N Plus inc. Chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, 5N Plus mise sur ses capacités intégrées de recyclage et de raffinage pour assurer la pérennité de son modèle d'affaires. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada). La Société gère des centres de recherche et développement, de production et de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits que ses clients utilisent comme précurseurs dans le cadre de plusieurs applications électroniques, optoélectroniques, pharmaceutiques et industrielles avancées ainsi que d'applications liées à la santé et à l'énergie renouvelable. Un grand nombre des produits fabriqués par 5N Plus sont essentiels pour assurer la fonctionnalité et la performance des produits et systèmes fabriqués par ses clients, dont bon nombre sont des chefs de file dans leur secteur d'activité. Mise en garde relative aux énoncés prospectifs Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose la Société à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous‐entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2019 de 5N Plus daté du 25 février 2020 et à la note 10 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes les 30 septembre 2020 et 2019, qui peuvent être consultés sur le site SEDAR à l'adresse www.sedar.com. La Société n'a connaissance d'aucun changement important aux facteurs de risque déjà présentés. Néanmoins, depuis janvier 2020, la propagation graduelle d'une nouvelle souche de coronavirus, la COVID‐19, qui a poussé l'Organisation mondiale de la santé à décréter une pandémie mondiale, a amené les gouvernements à l'échelle mondiale à adopter des mesures d'urgence visant à contrer la propagation du virus. Ces mesures ont fortement perturbé les activités des entreprises partout dans le monde, provoquant un ralentissement économique. Bien que la Société ait été en mesure de diminuer les effets à court terme de la crise, il n'est pas possible d'estimer de façon fiable la durée et la gravité de la pandémie mondiale ni les conséquences à long terme qu'elle pourrait avoir sur les résultats financiers, la situation financière et les flux de trésorerie de la Société. La pandémie de COVID‐19 doit être considérée comme un nouveau facteur de risque. Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

Données financières CAD USD EUR CA 2020 234 M 179 M 152 M Résultat net 2020 7,07 M 5,42 M 4,59 M Dette nette 2020 23,8 M 18,3 M 15,5 M PER 2020 36,4x Rendement 2020 - Capitalisation 197 M 151 M 128 M VE / CA 2020 0,94x VE / CA 2021 0,79x Nbr Employés 601 Flottant 95,9% Graphique 5N PLUS INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique 5N PLUS INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 3,23 CAD Dernier Cours de Cloture 2,40 CAD Ecart / Objectif Haut 66,7% Ecart / Objectif Moyen 34,4% Ecart / Objectif Bas 20,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Arjang J. Roshan President, CEO & Non-Independent Director Luc Bertrand Chairman Richard Perron Chief Financial Officer Pascal Coursol Vice President-Refining, Research & Development Jean-Marie Bourassa Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) 5N PLUS INC. -2.44% 152 ECOLAB INC. 12.39% 61 913 GIVAUDAN SA 23.46% 37 846 SIKA AG 29.28% 36 518 EMS-CHEMIE HOLDING AG 28.91% 21 031 SYMRISE AG 11.78% 16 776