COMMUNIQUÉ DE PRESSE DATE DE PUBLICATION : 3 août 2021 5N Plus présente ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2021 La Société enregistre une forte croissance de ses revenus et améliore son résultat net tout en poursuivant sa stratégie à long terme visant à élargir son marché potentiel total Tous les montants sont exprimés en dollars américains, à moins d'indication contraire. Montréal (Québec), le 3 août 2021 - 5N Plus inc. (« 5N Plus » ou la « Société ») (TSX : VNP), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui ses résultats d'exploitation et ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2021. La Société a enregistré une croissance de ses revenus pour le trimestre et pour le premier semestre de l'exercice, grâce à une bonne performance opérationnelle qui continue de favoriser son bilan. Le secteur Matériaux écologiques a affiché une performance remarquable pour le trimestre considéré, marquée par une croissance importante des produits, tout en s'adaptant aux difficultés liées à la reprise dans le contexte de la pandémie. Le secteur Matériaux électroniques a enregistré une performance conforme aux attentes de la Société. Les deux secteurs ont terminé le trimestre avec un carnet de commandes1 bien rempli, ce qui reflète la demande solide pour leurs produits. L'annonce d'un investissement de 8,5 M$ dans les installations de 5N Plus à Montréal et l'acquisition d'AZUR SPACE Solar Power GmbH (« AZUR »), qui est en bonne voie d'être finalisée, permettent à la Société de renforcer sa compétitivité et de réduire son empreinte environnementale. Nous sommes heureux de notre performance pour le deuxième trimestre alors que nous continuons de tirer profit de la valeur à long terme de nos investissements antérieurs, qui se sont traduits par une croissance solide des produits pour le trimestre considéré. Nous demeurons déterminés à atteindre notre objectif de croissance des revenus au moyen d'initiatives internes et externes tout en nous relevant de la pandémie. » déclare Arjang Roshan, président et chef de la direction de 5N Plus. « Au cours des prochains trimestres, la clôture de l'acquisition d'AZUR sera notre priorité, avec l'intégration de l'ensemble de ses activités et l'accueil de nos nouveaux collègues au sein de la famille 5N Plus. Ce sont des étapes importantes de notre plan de croissance et de transformation visant à élargir de manière importante notre marché potentiel total dans les matériaux à haute valeur ajoutée. » Faits saillants pour le deuxième trimestre Pour le deuxième trimestre de 2021, les produits ont atteint 47,7 M$, par rapport à 41,1 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, grâce à une augmentation de la demande. Pour le premier semestre de 2021, les produits ont atteint 94,6 M$, par rapport à 91,1 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Pour le deuxième trimestre de 2021, la Société a inscrit un BAIIA ajusté 1 de 6,3 M$, par rapport à 7,6 M$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison de la composition des ventes désavantageuse dans le 1 Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

2 secteur Matériaux électroniques, en partie contrebalancée par la croissance des ventes et une amélioration de la performance dans le secteur Matériaux écologiques. Pour le deuxième trimestre de 2021, la Société a dégagé un BAIIA1 de 6,3 M$, par rapport à 6,5 M$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Pour le premier semestre de 2021, le BAIIA ajusté1 s'est établi à 12,6 M$, contre 14,5 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Pour le deuxième trimestre de 2021, le résultat net a été de 2,2 M$, ou 0,03 $ par action, en hausse par rapport à 1,7 M$, ou 0,02 $ par action, pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Pour le premier semestre de 2021, le résultat net a été de 2,9 M$, ou 0,04 $ par action, en hausse par rapport à 2,3 M$, ou 0,03 $ par action, pour le semestre correspondant de l'exercice précédent.

Le carnet de commandes 1 au 30 juin 2021 représentait 199 jours de produits annualisés, en hausse par rapport au trimestre précédent (195 jours) et en baisse par rapport au deuxième trimestre de 2020 (202 jours). Les nouvelles commandes 1 ont représenté 99 jours pour le deuxième trimestre de 2021, par rapport à 66 jours pour la période correspondante de l'exercice précédent.

au 30 juin 2021 représentait 199 jours de produits annualisés, en hausse par rapport au trimestre précédent (195 jours) et en baisse par rapport au deuxième trimestre de 2020 (202 jours). Les nouvelles commandes ont représenté 99 jours pour le deuxième trimestre de 2021, par rapport à 66 jours pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le rendement du capital investi (RCI) 1 annualisé s'est établi à 12,2 % pour le deuxième trimestre de 2021, comparativement à 14,4 % à la fin de 2020.

annualisé s'est établi à 12,2 % pour le deuxième trimestre de 2021, comparativement à 14,4 % à la fin de 2020. La dette nette 1 s'établissait à 14,1 M$ au 30 juin 2021, par rapport à 10,2 M$ à la fin de 2020, en raison des besoins en fonds de roulement hors trésorerie.

s'établissait à 14,1 M$ au 30 juin 2021, par rapport à 10,2 M$ à la fin de 2020, en raison des besoins en fonds de roulement hors trésorerie. Le 2 juin 2021, 5N Plus a annoncé un investissement de 8,5 M$ dans ses installations de Montréal visant à élargir le développement et la fabrication de matériaux essentiels et stratégiques, servant à la production de composés semiconducteurs et de poudres spécialisées de type II‐VI. La diminution du BAIIA ajusté dans le secteur Matériaux électroniques pour le trimestre et le semestre considérés reflète l'apport moins élevé des matériaux liés à l'imagerie médicale et à l'énergie renouvelable. La Société avait anticipé ces résultats, car la nouvelle génération de substrats semiconducteurs fabriqués par la Société a été utilisée dans le développement d'instruments d'imagerie médicale en cours d'homologation auprès des clients et d'instances réglementaires. Cette phase de développement se traduit généralement par une baisse de la demande. De plus, la Société s'attendait à un apport moins élevé des activités du secteur de l'énergie renouvelable étant donné le caractère asymétrique des contrats à long terme négociés en 2020 par 5N Plus, pour lesquels les retombées se font sentir en deuxième moitié de contrat. Pour le deuxième trimestre de 2021, le secteur Matériaux écologiques a enregistré une importante croissance de ses produits, malgré les difficultés liées à la reprise dans le contexte de la pandémie. Le secteur a continué d'afficher une performance remarquable grâce aux récents investissements dans la technologie de procédés et à l'optimisation des actifs. 5N Plus continue d'améliorer son efficacité opérationnelle et de développer ses activités de manière sélective, en privilégiant les produits à plus forte valeur ajoutée et ceux favorisant l'accroissement des marges. L'acquisition d'AZUR, telle qu'elle a été annoncée, progresse bien. Le processus associé à cette transaction a été modifié du fait des révisions apportées aux exigences réglementaires européennes. Cette transaction fait partie des premiers dossiers à être traités dans le cadre du nouveau processus et il faut s'attendre à un rythme de progression en conséquence. 5N Plus travaille en étroite collaboration avec les autorités de réglementation et les tiers concernés pour faire avancer le dossier. Selon les informations dont dispose actuellement la Société, le dossier en est aux dernières étapes du processus d'approbation. La finalisation de l'acquisition devrait avoir lieu vers la fin du troisième trimestre ou au début du quatrième trimestre. Compte tenu de cette hypothèse et tel que cela avait été communiqué dans le dernier rapport trimestriel, les prévisions d'un BAIIA entre 25 M$ et 28 M$ demeurent valables. 1 Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

3 La priorité sera de finaliser l'acquisition d'AZUR SPACE et d'en réussir l'intégration. Cette transaction, qui marque une étape importante, permettra à 5N Plus d'élargir sa chaîne de valeur et d'étendre son marché potentiel total dans le secteur des technologies à forte valeur ajoutée, et ainsi de nous placer dans une position unique sur le marché des semiconducteurs spécialisés. Pour poursuivre sa transformation, la Société continuera de renforcer sa position à l'égard des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). 5N Plus alignera également sa structure organisationnelle sur certains domaines cibles, en priorisant les économies d'échelle tout en stimulant la croissance des revenus et en dégageant un rendement concurrentiel excédant le coût du capital de la Société. Conférence téléphonique 5N Plus tiendra une conférence téléphonique le mercredi 4 août 2021, à 8 h, heure avancée de l'Est, portant sur les résultats du deuxième trimestre clos le 30 juin 2021. Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à la conférence qui sera diffusée en direct sur le site Internet de la Société à l'adresse www.5nplus.com. Pour participer à la conférence : ∙ Région de Toronto : 416‐764‐8659 ∙ Numéro sans frais : 1‐888‐664‐6392 Pour accéder à la conférence, composez le code d'accès : 97136868. Un enregistrement de la conférence téléphonique et de la période de questions sera disponible jusqu'au 11 août 2021. Pour accéder à l'enregistrement, composez le 1‐888‐390‐0541, puis saisissez le code 136868. À propos de 5N Plus inc. 5N Plus est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits offerts par ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. 5N Plus déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale, la production industrielle et la fabrication additive. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche‐développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La Société a pour mission d'être essentielle à ses clients, d'offrir une culture prisée par ses employés et d'inspirer confiance à ses actionnaires. Ses valeurs fondamentales sont l'intégrité, l'engagement, l'orientation client, le développement durable, l'amélioration continue, la santé et la sécurité. www.5nplus.com. Mesures non conformes aux IFRS Le carnet de commandes représente les commandes attendues que nous avons reçues, mais qui n'ont pas encore été exécutées, et qui devraient se transformer en ventes au cours des douze prochains mois, et est exprimé en nombre de jours. Les nouvelles commandes représentent les commandes reçues durant la période considérée, exprimées en nombre de jours, et calculées en additionnant aux produits des activités ordinaires l'augmentation ou la diminution du carnet de commandes pour la période considérée, divisé par les produits annualisés. Le carnet de commandes est un indicateur des produits futurs attendus en jours, et les nouvelles commandes permettent d'évaluer notre capacité à maintenir et à accroître nos produits. Le BAIIA désigne le résultat net avant les charges d'intérêts, l'impôt sur le résultat et l'amortissement. Nous avons recours au BAIIA, car nous croyons qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies avant la prise en compte de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises. La marge du BAIIA correspond au BAIIA divisé par les produits. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA tel qu'il est défini précédemment avant la dépréciation des stocks, la charge (le produit) au titre de la rémunération à base d'actions, la dépréciation des actifs non courants, les coûts (produits) associés aux litiges et aux activités de restructuration, le profit sur la sortie d'immobilisations corporelles, et les pertes (profits) de change et au titre de dérivés. Nous avons recours au BAIIA ajusté, car nous croyons qu'il constitue une

4 mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies compte non tenu de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises. La marge du BAIIA ajusté correspond au BAIIA ajusté divisé par les produits. Les charges d'exploitation ajustées correspondent aux charges d'exploitation compte non tenu de la dépréciation des stocks, de la charge (du produit) au titre de la rémunération à base d'actions, de la dépréciation des actifs non courants, des coûts (produits) associés aux litiges et aux activités de restructuration, du profit sur la sortie d'immobilisations corporelles et de l'amortissement. 5N Plus a recours aux charges d'exploitation ajustées pour calculer le BAIIA ajusté. 5N Plus croit qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises. La dette nette correspond au montant total de la dette moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Toute mesure financière présentée par suite de l'adoption de la norme IFRS 16 relativement aux obligations locatives est exclue du calcul. La dette nette constitue un indicateur de la situation financière globale de la Société. La marge brute est une mesure servant à déterminer ce que rapportent les ventes en déduisant le coût des ventes, à l'exclusion de l'amortissement et de l'incidence de la dépréciation des stocks. Cette mesure est également exprimée en pourcentage des produits, en divisant le montant de la marge brute par le total des produits. Le rendement du capital investi (RCI) est une mesure financière non conforme aux IFRS. Il est obtenu en divisant le BAII ajusté annualisé par le montant du capital investi à la fin de la période. Le BAII ajusté se calcule comme le BAIIA ajusté, moins l'amortissement des immobilisations corporelles et des immobilisations incorporelles (ajusté pour tenir compte de la charge au titre de l'amortissement accéléré, s'il y a lieu). Le capital investi correspond à la somme des créances, des stocks, des immobilisations corporelles, du goodwill et des immobilisations incorporelles, moins les dettes fournisseurs et charges à payer (ajustées pour tenir compte des éléments exceptionnels). Nous nous servons de cette mesure que nous ayons recours à du financement par emprunts ou par capitaux propres. Selon nous, cette mesure fournit des renseignements utiles pour déterminer si le capital investi dans les activités de la Société dégage un rendement concurrentiel. Le RCI comporte toutefois des limites puisqu'il s'agit d'un ratio. Il ne permet donc pas de fournir de renseignements quant au montant absolu du résultat net, de la dette et des capitaux propres de la Société. Certains éléments sont également exclus du calcul du RCI et d'autres sociétés pourraient utiliser une mesure similaire, calculée différemment. Énoncés prospectifs Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose la Société à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous‐entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2020 de 5N Plus daté du 23 février 2021, disponible sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

5 En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est valable en date de celui‐ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins de n'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. - 30 - Pour communiquer avec nous : Richard Perron Chef de la direction financière 5N Plus inc. 514‐856‐0644 invest@5nplus.com

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.