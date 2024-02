7Seas Entertainment Limited est une société de développement de jeux et d'animations. La société se concentre sur le développement et la publication de propriétés intellectuelles de jeux dans tous les genres et pour différents groupes d'âge. Elle a développé et publié plus de 600 jeux en ligne basés sur la propriété intellectuelle et plus de 25 jeux mobiles. Elle se concentre également sur les jeux de course, de tir, d'action, de simulation et les jeux occasionnels. Elle propose des jeux en ligne en deux dimensions (2D) et en trois dimensions (3D) dans différents genres tels que le puzzle, l'action, l'arcade, le tir, les enfants, les filles, le cricket et les jeux multilingues. Il propose des jeux tels que Mouze Maze, Turbospirit, The Dark Man et KillerInstinct. Ces jeux sont présentés sur son portail de jeux www.onlinerealgames.com et sont disponibles sur plus de 3 000 portails de jeux en ligne, d'apprentissage en ligne, de réseautage social, de distributeurs, d'agrégateurs, d'écoles, de portails de divertissement et d'organisations. Les jeux du portail comprennent différents genres tels que l'action, l'aventure et les jeux de société.

Secteur Logiciels