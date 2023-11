(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Atalaya Mining PLC - Producteur de cuivre européen basé à Nicosie (Chypre) - Annonce son intention de demander l'admission sur le marché principal de la Bourse de Londres. Elle indique que le passage de l'AIM à la cotation améliorera son profil, attirera de nouveaux investisseurs et s'appuiera sur la réussite de ses projets. Elle indique qu'elle n'a pas l'intention de lever des fonds dans le cadre de l'admission. L'admission devrait avoir lieu avant la fin de l'année 2023 et les actions de l'AIM devraient être annulées avant la fin du mois de décembre. Le directeur général Alberto Lavandeira déclare : "Nous sommes déterminés à tirer parti de la croissance significative que nous avons réalisée jusqu'à présent et notre intention de demander l'admission au segment de cotation premium de la liste officielle reflète notre confiance dans nos perspectives d'avenir, notre base d'investisseurs en expansion et notre ambition de devenir un producteur multi-actifs avec un portefeuille d'opérations durables, évolutives et à faible risque."

----------

Alkemy Capital Investments PLC - Société basée à Londres spécialisée dans les acquisitions dans les secteurs de l'exploitation minière et des métaux technologiques - déclare que sa filiale Tees Valley Lithium Ltd a signé un accord d'approvisionnement en lithium avec Wogen Resources Ltd. L'accord permettra d'alimenter en lithium le premier train de son projet de raffinerie marchande. Elle ajoute que Wogen fournira 20 000 tonnes par an, ce qui est suffisant pour le premier train sur le site de Wilton pendant une période de cinq ans. Note que le prix du lithium sera négocié périodiquement. S'attend à un vif intérêt de la part de partenaires potentiels, et les discussions se poursuivent. Il indique que la raffinerie de Wilton devrait être en pleine production d'ici 2026. Le président Paul Atherley commente : "La signature d'un accord avec l'un des principaux négociants internationaux de lithium est une validation importante du projet, qui met en évidence la volonté stratégique de TVL d'assurer la cohérence de ses opérations de raffinage, avec le soutien de l'expertise mondiale de Wogen et de ses solides opérations de négoce.

----------

Adriatic Metals PLC - explorateur et développeur de métaux précieux et de base qui possède le projet d'argent Vares en Bosnie-Herzégovine et le gisement de zinc Raska en Serbie - déclare que le forage d'exploration à Rupice Northwest, qui n'a pas été inclus dans son estimation des ressources minérales, a élargi son gisement. Il annonce que les forages ont continué à convertir la minéralisation présumée en niveaux indiqués. Il ajoute que les forages effectués dans la zone inférieure de RNW ont révélé des teneurs élevées en or et en cuivre, notamment 43 mètres à 2 544 grammes d'équivalent argent par tonne, dont 9,1 grammes d'or par tonne et 1,8 % de cuivre. Paul Cronin, directeur général, déclare : "RNW s'est étendue vers l'ouest et le sud-est, se rapprochant ainsi du gisement de Rupice et de l'accès à l'exploitation minière souterraine. Les teneurs élevées en argent, en zinc et en plomb se maintiennent sur des largeurs exploitables, avec des teneurs élevées en or et en cuivre."

----------

Goldstone Resources Ltd - Producteur et explorateur d'or axé sur le Ghana - Déclare que son prêt garanti pour l'or auprès d'Asian Investment Management Services Ltd, son principal créancier, doit être remboursé. Elle indique qu'aucune mise en demeure n'a été émise, mais que la société disposera de 14 jours pour rembourser si une mise en demeure est émise. Elle ajoute qu'elle cherche des solutions pour le remboursement du prêt et qu'elle est en pourparlers pour renégocier les conditions de paiement du prêt.

----------

88 Energy Ltd - Société pétrolière et gazière axée sur l'Alaska et basée à Subiaco, en Australie occidentale - Signature d'un accord d'exploitation en trois étapes avec une filiale de Monitor Exploration Ltd pour acquérir jusqu'à 45 % d'intérêt direct dans la licence d'exploration pétrolière terrestre 93 dans le bassin d'Owambo, en Namibie. La société indique qu'il existe un potentiel futur pour devenir l'opérateur du projet. Le programme prévoit l'acquisition de 200 kilomètres linéaires de données sismiques 2D à faible impact à la mi-2024, ainsi qu'un premier puits d'exploration potentiel au cours du premier semestre 2025. L'accord d'amodiation est soumis à l'approbation du gouvernement, attendue pour le premier trimestre 2024. Ashley Gilbert, directeur général, déclare : "L'exécution de cet accord d'amodiation avec Monitor offre à 88 Energy et à ses actionnaires une occasion fantastique d'acquérir une participation significative dans une position de terrain à très grande échelle, très prometteuse et sous-explorée, à des conditions commerciales attrayantes et logiquement échelonnées."

----------

Frenkel Topping Group PLC - société de services professionnels et financiers spécialisée dans les dommages corporels et la négligence clinique - Étend son partenariat avec Hodge, Jones & Allen en créant une coentreprise à parts égales. Ce partenariat permet à HJA d'associer sa division de conseil financier indépendant à HJA Financial Management Services Ltd. Mark Holt, directeur des opérations, et Elaine Cullen-Grant, directrice financière, agiront en qualité de directeurs, aux côtés de Chun Wong, partenaire de HJA, et de Judy Hardy, directrice. M. Holt a déclaré : Notre programme "Working in Partnership" est conçu pour créer des alliances entre Frenkel Topping et des entreprises de premier plan dans le domaine des dommages corporels et de la négligence clinique, qui partagent la même éthique et une volonté mutuelle d'obtenir les bons résultats en cas de litige et au-delà du règlement.

----------

