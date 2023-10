(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

ACG Acquisition Co Ltd - société d'acquisition spécialisée dans les métaux de la nouvelle économie et d'autres matériaux miniers - déclare qu'elle cessera toutes ses activités, à l'exception de celles liées à la liquidation. Elle ajoute que les actionnaires verront leurs actions automatiquement rachetées, le paiement devant intervenir au plus tard le 26 octobre. Elle indique qu'elle est en pourparlers avec des co-sponsors et des investisseurs au sujet d'une éventuelle extension de ses activités, mais prévient qu'aucune garantie d'accord ne peut être donnée.

88 Energy Ltd - Société pétrolière et gazière établie à Subiaco, en Australie-Occidentale - Déclare que les travaux de cartographie de son projet Icewine West révèlent un " fort potentiel " de ressources prospectives. Elle ajoute qu'elle a l'intention de commencer l'exploitation de CY2024 à Leonis, en vue d'un nouveau forage en 2025 et 2026. Elle dit s'attendre à une première estimation des ressources du réservoir USB de Leonis au premier trimestre 2024. Elle indique qu'un test d'écoulement est prévu pour son projet Phoenix et qu'il devrait débuter au premier trimestre 2024. Le directeur général Ashley Gilbert déclare : "Bien que nous nous concentrions fermement sur le projet Phoenix, y compris le test d'écoulement à venir de Hickory-1 au début du premier trimestre 2024, nous avons également été occupés dans l'ensemble de notre portefeuille plus large du versant nord de l'Alaska. En nous appuyant sur le succès du forage de Hickory-1, nous réévaluons le potentiel voisin d'Icewine West en tenant compte des leçons tirées de Hickory-1 et des résultats récents obtenus à proximité par d'autres opérateurs. Nous continuons également à faire progresser le projet Leonis en vue de préparer une première estimation des ressources prospectives avant l'exploitation ciblée l'année prochaine et le forage potentiel d'un nouveau puits au début de la saison hivernale 2025/26."

HydrogenOne Capital Growth PLC - fonds investissant dans l'hydrogène propre - La société de portefeuille Cranfield Aerospace Solutions Ltd annonce une nouvelle voie vers le marché pour un système de propulsion à pile à hydrogène avec la compagnie aérienne de drones cargo Dronamics. Elle a signé un accord pour appliquer le système au drone cargo Black Swan de Dronamics, y compris une lettre d'intention pour la fourniture d'un nombre "substantiel" de systèmes à partir de 2026. La recherche montre que le système est bien adapté à la charge utile, au volume de fret et à l'autonomie requis pour les drones. Paul Hutton, directeur général de Cranfield, déclare : "La sélection en tant que fournisseur privilégié de groupes motopropulseurs à hydrogène pour la flotte Black Swan de Dronamics témoigne de la technologie exceptionnelle développée par notre équipe et de nos capacités de conception en matière d'intégration d'aéronefs".

