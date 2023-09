(Alliance News) - 888 Holdings PLC a annoncé mercredi la nomination de Sean Wilkins en tant que nouveau directeur financier, Yariv Dafna devant quitter ses fonctions le mois prochain.

L'opérateur de paris basé à Gibraltar, qui possède les marques William Hill et Mr Green, a déclaré que la nomination de Wilkins prendrait effet le 1er février de l'année prochaine.

L'actuel directeur financier de 888, Yariv Dafna, quittera son poste et son conseil d'administration le 2 octobre, après quoi le directeur de la stratégie, Vaughan Lewis, assurera l'intérim jusqu'à ce que Wilkins rejoigne la société.

888 a déclaré : "Wilkins est un directeur financier qui a fait ses preuves et qui possède une excellente expérience de la création de valeur dans des sociétés publiques et privées, dans de nombreuses entreprises de premier plan orientées vers le consommateur, et dans des rôles non exécutifs et exécutifs".

Wilkins était dernièrement directeur financier de la société roumaine de jeux en ligne Superbet, poste qu'il a occupé en janvier de l'année dernière. Auparavant, il a été directeur financier de Big Bus Tours de 2015 à 2022 et de Domino's Pizza Group PLC de 2013 à 2015. 88 a déclaré que Wilkins a joué un rôle "déterminant" dans "l'expansion mondiale significative" de Big Bus Tours et a fait en sorte que les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement aient plus que doublé au cours de son mandat.

888 a déjà annoncé en juillet qu'elle avait engagé Per Widerstrom, ancien PDG de Fortuna Entertainment Group, en tant que nouveau PDG, à compter du 16 octobre, après six mois de recherche suite à la démission abrupte d'Itai Pazner en janvier.

Le président exécutif Jon Mendelsohn a commenté cette nomination : "Avec [Widerstrom]... et le reste de l'équipe de direction, le conseil d'administration est convaincu que le groupe dispose d'une équipe de direction exceptionnelle, dotée des compétences et des capacités nécessaires pour mener à bien les priorités et les plans stratégiques clairs du groupe".

Les actions de 888 Holdings étaient en baisse de 0,1 % à 126,23 pence à Londres mercredi matin.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

