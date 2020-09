888 Holdings plc : All-in sur le casino et le poker

La société de paris en ligne, présente à la fois sur les marchés du casino et du sport, a communiqué ses prévisions pour la fin de l’année. Celle-ci sont particulièrement bonnes avec une croissance de plus de 36% de ses revenus par rapport à l’année dernière. Ces résultats ont été rendus possible par l’excellent résultat du Casino et du Poker en ligne avec des recettes en augmentation de respectivement 48% et 56%.

En revanche, le sport, autre source importante de la société britannique a souffert suite à l’arrêt de la plupart des événements avec la crise sanitaire, se réfugiant sur l’e-sport. Malgré tout, les recettes liées au sport ont augmenté de 2% la plupart des sport ont repris très rapidement.

Grâce à ces résultats, le dividende double, passant de $3.0c à $6.0c.

Le cabinet de conseil Goodbody note que le confinement a eu un impact positif mais cette croissance phénoménale, supérieure à toutes les autres firmes de pari, est la conséquence d’une forte acquisition de clients avec par exemple une augmentation de 138% des nouveaux clients aux Etats-Unis. La création de nouveaux services est également un moteur du groupe. Nous pouvons citer la nouvelle application dédiée au sport ou le nouveau mode de jeu Poker 8: Made to play.

Pour finir, un petit point noir obscurci la journée avec le rachat de William Hill par Caesar, 888 s’était positionné lors de l’appel d’offre. Cela n’empêche pas l’action de gagner plus de 20% en fin de journée à la Bourse de Londres.