888 bondit après avoir vendu son activité en Lettonie

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

888 Holdings PLC, en hausse de 4,8% à 111,80 pence, fourchette de 12 mois 50,50p-190,30p. Le propriétaire de William Hill a finalisé la vente de ses activités en Lettonie à l'opérateur de jeux finlandais Paf Consulting Abp. La vente de 28,3 millions d'euros avait été annoncée en mai. Le président Jonathan Mendelsohn commente : "La vente de l'activité lettone marque une nouvelle étape positive dans l'exécution de notre programme d'intégration. Cette vente génère des liquidités provenant d'un marché non essentiel pour soutenir nos plans de désendettement, tout en permettant de réinvestir dans nos marchés principaux et de croissance."

Pharos Energy PLC, en hausse de 1,4 % à 22,31 pence, fourchette de 12 mois 17,74 pence-28,70 pence. La société pétrolière et gazière axée sur l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient obtient l'approbation du gouvernement vietnamien pour une extension de deux ans de la période d'exploration des blocs 125 et 126. Jann Brown, directeur général, déclare : "Nous sommes heureux d'avoir reçu l'approbation du gouvernement vietnamien pour la prolongation de deux ans de la période d'exploration des blocs 125 et 126. Cette approbation montre le niveau encourageant de soutien du gouvernement alors que nous progressons dans nos discussions avec un certain nombre de parties intéressées pour décrocher un partenaire d'exploitation avant de forer le puits d'engagement sur le bloc 125."

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Lindsell Train Investment Trust PLC, en baisse de 1,7% à 1 005,00 pence, fourchette de 12 mois 944,00p-1 305,00p. La société d'investissement fait état d'une valeur nette d'inventaire par action de 1 056,95 livres sterling au 31 mars, en baisse de 5,1% par rapport à 1 113,81 livres sterling en temps utile l'année précédente. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire pour l'exercice clos le 31 mars est négatif de 0,4 %, contre 2,3 % l'année précédente. En comparaison, l'indice de référence de la société, le MSCI World Index en livres sterling, a enregistré un rendement total de la valeur liquidative de - 1,0 % au cours de la même période. La participation de la société dans Lindsell Train Ltd représente 40 % de sa VNI au 31 mars. Elle déclare que LTL a "freiné" sa performance globale au cours des dernières années. Elle propose un dividende total pour l'année de 51,50 GBP, en légère hausse par rapport aux 51,12 GBP de l'année précédente.

