Départ du patron de 888, suspension des activités au Moyen-Orient

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en baisse lundi matin, dans un contexte de prudence des marchés au début d'une semaine importante pour les décisions sur les taux d'intérêt des principales banques centrales du monde.

"A l'approche de cette semaine et, en fait, de la fin du mois de janvier, il y a eu une vague d'optimisme fondée sur l'espoir que l'inflation a atteint un pic et que les banques centrales vont donc réduire leurs dépenses en conséquence", a déclaré Richard Hunter, responsable des marchés chez interactive investor.

La Fed annonce sa décision sur les taux d'intérêt mercredi, avant que la BoE et la BCE ne suivent jeudi.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 45,80 points, soit 0,6 %, à 7 719,35. Le FTSE 250 était en baisse de 142,09 points, 0,7 %, à 19 893,30, et l'AIM All-Share était en baisse de 1,57 points, 0,2 %, à 867,67.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,4% à 772,95, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,5% à 17 339,08, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,4% à 14 103,28.

Les décideurs de la Réserve fédérale devraient ralentir le rythme des hausses des taux d'intérêt américains à 25 points de base. La Fed a augmenté ses taux de 50 points - un demi-point de pourcentage - en décembre, mais avait décrété quatre hausses successives de 75 points de base lors des réunions précédentes.

La BoE et la BCE devraient toutes deux procéder à une hausse de 50 points de base.

Mercredi, la veille de la décision de la BoE, le Royaume-Uni est confronté à une grève d'environ un demi-million de travailleurs, alors que les conflits sur les salaires, les emplois et les conditions s'intensifient.

Les enseignants, les conducteurs de train, les fonctionnaires, les professeurs d'université, les conducteurs de bus et les agents de sécurité de sept syndicats débrayeront mercredi dans ce qui sera la plus grande journée d'action industrielle au Royaume-Uni depuis plus d'une décennie.

Des manifestations auront lieu dans tout le pays le même jour contre les projets controversés du gouvernement concernant une nouvelle loi sur les niveaux de service minimum pendant les grèves. Le secrétaire général du TUC, Paul Nowak, a déclaré que mercredi sera une "journée vraiment importante" pour les travailleurs et les membres du public afin de montrer leur soutien à ceux qui prennent des mesures pour défendre les salaires, les emplois et les services, ainsi que le droit de grève.

Dans les actions européennes lundi, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 étaient tous deux en baisse de 0,6 %.

La livre était cotée à 1,2380 USD tôt lundi à Londres, stable par rapport à 1,2383 USD à la clôture vendredi. L'euro était à 1,0880 USD, en hausse par rapport à 1,0857 USD. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 129,89 JPY, stable par rapport à 129,87 JPY.

Dans le FTSE 100, Unilever a gagné 0,6 %.

La société de biens de consommation basée à Londres a déclaré avoir nommé le patron de Royal FrieslandCampina, Hein Schumacher, comme nouveau directeur général.

Schumacher était depuis 2018 le PDG de la coopérative laitière basée à Amersfoort, aux Pays-Bas. Il a rejoint le conseil d'administration d'Unilever en tant que directeur non exécutif en octobre de l'année dernière.

Il commencera en tant que PDG d'Unilever le 1er juillet, après une période de passation d'un mois. Schumacher remplacera Alan Jope, qui a annoncé en septembre 2022 son intention de prendre sa retraite de la société de biens de consommation basée à Londres.

Le président Nils Andersen a déclaré : "Hein est un chef d'entreprise dynamique, axé sur les valeurs, qui possède une expérience diversifiée et d'excellents résultats dans l'industrie mondiale des biens de consommation. Il possède des capacités stratégiques exceptionnelles, une efficacité opérationnelle avérée et une solide expérience des marchés développés et en développement."

Pendant ce temps, Legal & General, autre membre du FTSE 100, a perdu 3,0 %. L&G a déclaré que le PDG Nigel Wilson prévoit de se retirer après plus d'une décennie en poste.

Wilson a rejoint la société en 2009 en tant que directeur financier et a été nommé PDG en 2012. Les actions de L&G ont plus que doublé depuis le début de 2012, lorsqu'elles se situaient autour de 112 pence, contre 252,50 pence lundi.

Legal & General a déclaré avoir entamé le processus de nomination d'un successeur, en considérant des candidats internes et externes. Elle a ajouté que M. Wilson a accepté de continuer en tant que PDG jusqu'à ce que son successeur commence. Il est prévu que ce processus prenne environ un an.

Dans l'indice FTSE 250, la plus mauvaise performance a été celle de 888 Holdings, en baisse de 19% dans les premiers échanges.

888 a déclaré que son directeur général avait quitté la société immédiatement. L'opérateur de jeux en ligne a également indiqué qu'il avait suspendu certaines activités au Moyen-Orient dans le cadre d'une enquête sur la conformité des clients.

Le départ du PDG Itai Pazner intervient un peu plus de deux semaines après que la société a annoncé que Yariv Dafna quitterait son poste de directeur financier. Dafna quittera 888 à la fin du mois de mars.

Le président non exécutif Jonathan Mendelsohn assurera l'intérim pendant que la société de jeux d'argent cherchera un nouveau PDG. 888 n'a pas donné de raison pour le départ soudain de Pazner.

888 a également déclaré qu'elle avait suspendu ses activités VIP sur certains de ses marchés .com en attendant les résultats d'une enquête de conformité interne.

Elle a expliqué que certaines de ses meilleures pratiques n'ont pas été suivies en ce qui concerne les processus de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent pour les clients VIP de 888 dans la région du Moyen-Orient.

La société s'attend actuellement à ce que la suspension ait un impact de moins de 3 % sur ses revenus.

La société de services informatiques Computacenter a gagné 8,1 %, après avoir déclaré avoir terminé l'année 2022 avec un quatrième trimestre "record".

Elle s'attend à ce que les résultats de l'année complète soient légèrement supérieurs à ses prévisions.

La société a déclaré que le revenu total, sur la base du revenu brut facturé, a augmenté de plus de 30 %, y compris les effets des acquisitions réalisées au milieu de 2022, et de plus de 27 % en monnaie constante. Elle a déclaré que le bénéfice avant impôt ajusté du premier semestre de l'année par rapport au premier semestre de 2021 était en baisse de 6 % ; cependant, sur l'ensemble de l'année, le bénéfice avant impôt a augmenté. En 2021, Computacenter a réalisé un bénéfice avant impôt de 248,0 millions de livres sterling sur un chiffre d'affaires de 6,73 milliards de livres sterling.

"Nous avons constaté une forte demande dans tous les pays pour les ventes de produits Technology Sourcing qui sont restées extrêmement dynamiques jusqu'à la fin de l'année. Notre performance en matière de revenus des services a été forte, tandis que notre performance en matière de marge des services a été affectée par le dénouement des avantages liés à Covid au cours de l'année, et par les pressions inflationnistes qui, selon nous, devraient se poursuivre en 2023", a déclaré Computacenter.

Sur l'AIM, RA International a bondi de 25 %.

L'entreprise a déclaré avoir remporté un contrat auprès du Foreign, Commonwealth & Development Office du Royaume-Uni pour fournir des services de construction pour la rénovation de la Haute Commission britannique au Botswana. La valeur du contrat est de 3,3 millions de livres sterling et les travaux devraient être achevés d'ici la fin de 2023.

Séparément, RA a obtenu trois ordres de mission pour des travaux à la base de la marine américaine sur l'île de Diego Garcia, d'une valeur de 8,2 millions USD.

La directrice générale Soraya Narfeldt a commenté : "Nous sommes ravis d'annoncer l'attribution de ces contrats qui soulignent notre position de partenaire mondial de confiance auprès des gouvernements occidentaux, ainsi que la force de notre offre combinant un soutien complet, flexible et essentiel à la mission de nos clients."

Ailleurs, Ryanair a gagné 0,1 % à Dublin, après avoir annoncé une remontée des bénéfices au troisième trimestre, les résultats ayant été stimulés par des prix plus élevés et une demande plus forte pendant la période de Noël.

Le transporteur économique a enregistré des revenus de 2,31 milliards d'euros au cours des trois mois se terminant le 31 décembre, soit une hausse de 57 % par rapport aux 1,47 milliard d'euros enregistrés un an plus tôt. Ryanair a réalisé un bénéfice avant impôts de 212,8 millions d'euros, contre une perte de 132,8 millions d'euros. Elle a déclaré un bénéfice net de 211 millions d'euros, contre une perte de 96 millions d'euros.

La compagnie a salué la "forte demande de voyages" pendant la période des fêtes et a déclaré que les tarifs étaient 14% plus élevés que les niveaux d'avant la crise.

Ryanair maintient ses prévisions de bénéfice net avant éléments exceptionnels entre 1,33 et 1,43 milliard d'euros. Ces prévisions ont été relevées de 1,00 à 1,20 milliard d'euros plus tôt en janvier.

Cela représenterait un revirement par rapport à une perte de 355 millions d'euros pour l'exercice 2022.

Elle s'attend toutefois à être déficitaire au quatrième trimestre, en raison de la date de Pâques en 2023.

Lundi, à Tokyo, l'indice Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,2 %. En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,1 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 2,7 %. Le S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,2 %.

New York a terminé en hausse vendredi, avec l'indice Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,1%, le S&P 500 en hausse de 0,3% et le Nasdaq Composite en hausse de 1,0%.

L'or était coté à 1 922,30 USD l'once tôt lundi, en baisse par rapport à 1 930,80 USD vendredi soir. Le pétrole Brent s'échangeait à 85,84 USD le baril tôt lundi, en baisse par rapport à 86,78 USD vendredi soir.

Encore à venir sur le calendrier économique de lundi, il y a un indicateur du sentiment économique de la zone euro à 1000 GMT.

La semaine s'accélère avec une lecture du produit intérieur brut de la zone euro mardi et des données sur l'inflation dans la zone de la monnaie unique mercredi, en plus des décisions des banques centrales.

Une série d'indices PMI des services, notamment du Royaume-Uni, de la zone euro, des États-Unis et de la Chine, sont également attendus vendredi.

