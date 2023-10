888 Holdings Public Limited Company est une société de paris et de jeux. La société possède et exploite des marques internationales, notamment William Hill, 888casino, 888poker, 888sport et Mr Green. En outre, elle exploite les marques SI Sportsbook et SI Casino aux États-Unis en partenariat avec Authentic Brands Group. Ses segments comprennent la vente au détail, la vente en ligne au Royaume-Uni et l'international. Le segment de la vente au détail comprend toutes les activités entreprises dans les bureaux de paris autorisés (LBO), y compris les machines à sous. Le segment UK Online propose toutes les activités en ligne, y compris les paris sportifs, les casinos, le poker et d'autres produits de jeux, ainsi que des services de paris par téléphone au Royaume-Uni et en Irlande. Le segment international propose toutes les activités en ligne, y compris les paris sportifs, les casinos, le poker et d'autres produits de jeux, ainsi que des services de paris par téléphone dans tous les territoires à l'exception du Royaume-Uni. Il opère au Royaume-Uni, dans le reste du monde, en Italie et en Espagne.

Secteur Casinos et jeux