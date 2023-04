Les actions de 888 Holdings en hausse malgré le passage à la perte annuelle ; le revenu augmente

(Alliance News) - 888 Holdings PLC a fait état vendredi d'une augmentation à deux chiffres de son chiffre d'affaires annuel, mais a subi un passage à la perte en raison de coûts exceptionnels.

Les actions étaient en hausse de 17% à 72,05 pence chacune vendredi matin à Londres.

La société de paris et de jeux en ligne basée à Gibraltar a déclaré que le revenu était de 1,24 milliard de livres sterling pour 2022, en hausse de 74% par rapport à 712,3 millions de livres sterling en 2021, principalement grâce à l'achèvement de l'acquisition de William Hill. 888 a finalisé l'acquisition de William Hill le 1er juillet de l'année dernière.

Cependant, elle a enregistré une perte avant impôts de 115,7 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 56 millions de livres sterling. 888 a déclaré que cela était dû à des coûts exceptionnels et à des éléments d'ajustement de 184,8 millions de livres sterling.

"Les coûts sont principalement liés à l'amortissement des actifs incorporels acquis, à la dépréciation du goodwill historique américain et à la technologie de William Hill qui n'est plus en cours de développement, ainsi qu'aux frais de transaction pour l'acquisition de William Hill, et aux coûts d'intégration et de restructuration après l'achèvement, alors que nous avons commencé à réaliser des synergies", a expliqué 888.

Le bénéfice de base ajusté par action s'élève à 15,1 pence par action, contre 22,2 pence en 2021. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements s'élève à 217,9 millions de livres sterling, contre 119,7 millions de livres sterling.

Le président Jonathan Mendelsohn a déclaré : "Le regroupement avec William Hill a transformé le groupe et a réuni deux entreprises exceptionnelles et complémentaires pour créer l'une des plus grandes entreprises de paris et de jeux au monde. En 2023, nous restons sur la bonne voie pour atteindre une meilleure rentabilité grâce à la réalisation de nos priorités stratégiques claires. "

888 a déclaré aucun dividende pour 2022, contre 3,2 pence par action un an plus tôt.

Pour le premier trimestre de 2023, le chiffre d'affaires est de 466 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 469 millions de livres sterling de l'année précédente.

Pour l'avenir, 888 s'attend à ce que le chiffre d'affaires de 2023 soit inférieur à celui de 2022 d'un pourcentage à un chiffre faible à moyen, mais que l'Ebitda ajusté soit plus élevé.

