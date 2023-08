89bio, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de thérapies pour le traitement des maladies hépatiques et cardio-métaboliques. Le principal produit candidat de la société, BIO89-100, un analogue glycoPEGylé du facteur de croissance des fibroblastes 21 (FGF21), est développé pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et pour le traitement de l'hypertriglycéridémie sévère (SHTG). Le FGF21 est une hormone métabolique qui régule la dépense énergétique et le métabolisme du glucose et des lipides. Les filiales de la société comprennent 89Bio Ltd, 89bio Management, Inc. et UAB 89bio Lithuania.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale