89bio, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de thérapies pour le traitement des maladies hépatiques et cardio-métaboliques. Le principal produit candidat de la société, la pegozafermine, un analogue glycoPEGylé du facteur de croissance des fibroblastes 21 (FGF21), est en cours de développement pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et pour le traitement de l'hypertriglycéridémie sévère (SHTG). La pegozafermine est conçue pour se protéger contre la protéolyse, réduire la clairance rénale et optimiser sa puissance, ce qui permet l'utilisation potentielle d'une dose plus faible. La pegozafermine a été construite de manière optimale avec deux mutations via des substitutions avec des acides aminés naturels à des positions spécifiques du site (173 et 176) vers l'extrémité C-terminale de l'hormone. Un essai clinique de phase I a été réalisé pour évaluer la sécurité, la tolérabilité et la pharmacocinétique de la pegozafermine.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale