8x8, Inc. a annoncé la nomination d'Andrew Burton en tant que nouvel administrateur indépendant, à compter du 17 juin 2024. M. Burton est un cadre accompli dans le domaine des technologies et des logiciels en tant que service (SaaS), qui a fait ses preuves dans des environnements à forte croissance en dirigeant des équipes diversifiées et mondiales afin de créer des entreprises novatrices et de les faire évoluer rapidement. En tant qu'ancien directeur de produit et d'ingénierie qui a dirigé et développé des équipes mondiales de vente et de marketing, dans des environnements pré et post IPO, Burton dispose de forces uniques et d'une expérience de leadership dans les domaines de la commercialisation, de l'ingénierie et de l'exploitation.

En tant que président et directeur de l'exploitation de Rapid 7 depuis 2019, il est responsable de toutes les activités de bout en bout de Rapid7, de la livraison aux clients et des efforts d'innovation, y compris les ventes et le marketing mondiaux, la réussite des clients et le soutien, le développement de produits et l'ingénierie, le conseil et les services gérés, ainsi que les fonctions informatiques et opérationnelles.