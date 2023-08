A'ayan Real Estate Company K.S.C.P. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023

A'ayan Real Estate Company K.S.C.P. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 1,12 million KWD, contre 1,04 million KWD il y a un an. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,85 million de KWD, contre 1,53 million de KWD l'année précédente. Le bénéfice net s'élève à 0,704508 million de KWD contre 0,607908 million de KWD il y a un an. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies est de KWD 0,0017 contre KWD 0,0015 il y a un an. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies était de 0,0017 KWD contre 0,0015 KWD il y a un an.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2,14 millions de KWD, contre 2,05 millions de KWD il y a un an. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 5,12 millions de KWD, contre 2,5 millions de KWD il y a un an. Le résultat net est de 2,76 millions de KWD contre 0,77876 million de KWD il y a un an. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 0,0066 KWD, contre 0,0019 KWD l'année précédente. Le résultat dilué par action des activités poursuivies est de 0,0066 KWD contre 0,0019 KWD il y a un an.