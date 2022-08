La société, surtout connue pour sa boisson gazeuse écossaise Irn-Bru, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que ses revenus pour les 26 semaines se terminant le 31 juillet soient de 157 millions de livres (192,11 millions de dollars).

"Nous prévoyons que le niveau élevé actuel de l'inflation au Royaume-Uni se poursuivra pendant le reste de l'année, avec des conditions économiques de plus en plus difficiles pour les consommateurs et l'industrie", a déclaré la société.

(1 $ = 0,8173 livre)