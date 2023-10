A.G. Barr p.l.c. est une société basée au Royaume-Uni qui est engagée dans le commerce des boissons multi-marques. La société est un propriétaire et un créateur de marques, offrant un portefeuille de marques diversifié et différencié. Elle opère à travers trois segments : Boissons non alcoolisées, Solutions pour cocktails et Autres. Le segment des boissons rafraîchissantes comprend deux unités commerciales : Barr Soft Drinks et Boost Drinks. Barr Soft Drinks comprend diverses marques telles que IRN-BRU, Bundaberg, Barr Flavours, KA, D'N'B, OMJ !, Rubicon, Simply Fruity, Rubicon RAW, Strathmore, Snapple, Sun Exoti et Tizer. Le portefeuille de Boost Drinks comprend des boissons énergétiques, sportives, du café glacé, des protéines et la marque franchisée Rio. Le segment des solutions pour cocktails comprend les cocktails pré-mélangés, les sirops, les mélangeurs et les purées. Le segment "Autres" représente l'unité commerciale MOMA, qui comprend des boissons à base de lait d'avoine et d'autres produits à base d'avoine. Ses produits comprennent IRN-BRU Energy, Cream Soda, Passion Fruit Martini Nitro Can, Citric Syrup et Mojito Mixer.

Secteur Boissons non alcoolisées