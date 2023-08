a.k.a. Brands Holding Corp. propose un portefeuille de marques de mode en ligne conçues pour les consommateurs. Les marques de la société ont en commun de cibler les consommateurs du millénaire et de la génération Z qui recherchent l'inspiration en matière de mode sur les médias sociaux et achètent principalement en ligne et via des appareils mobiles. Ses marques sont lancées sur les canaux des médias sociaux. Elle établit des relations avec leurs publics cibles par le biais de contenus sociaux pertinents et d'autres stratégies d'engagement numérique. Ses marques introduisent quotidiennement du contenu et de la marchandise frais. Elle utilise des données en temps réel et des informations sur les consommateurs pour identifier les tendances et travailler avec son réseau mondial d'approvisionnement et ses partenaires de marque pour mettre de nouveaux produits sur le marché. Son modèle de marchandisage "test-and-repeat" permet de réagir à la demande des clients et de tester l'attrait des produits sans prendre de position initiale sur les stocks et de capter la demande en cours de saison. Ses marques comprennent Princess Polly, Culture Kings, Petal & Pup et Rebdolls.

Secteur Détaillant habillement et accessoires