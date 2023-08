A K Capital Services Limited est une société basée en Inde qui fournit des services de banque d'affaires et de conseil en investissement. La société est principalement engagée dans la fourniture de divers services payants, tels que la mobilisation de fonds par l'émission de dettes, d'instruments hybrides structurés, de certificats et autres. Ses principaux produits/services comprennent les services bancaires d'investissement qui incluent le placement privé et public d'obligations, le placement d'obligations masala, la syndication de prêts, la souscription d'émissions de dette, le financement de la dette institutionnelle étrangère ; le courtage et la distribution, qui incluent le courtage d'actions pour les institutions et les clients fortunés (HNI), les opérations sur le marché de la dette en gros pour les g-sec et les obligations d'entreprise, les services de dépôt, la distribution au détail de produits à revenu fixe, et autres ; les services de conseil, qui incluent les services de gestion de portefeuille de dette, le conseil en investissement, la gestion de la richesse privée et autres ; le financement inclut le financement de projets et de petites et moyennes entreprises, le financement immobilier, et autres.