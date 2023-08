A. K. Capital Services Limited, lors de sa réunion du 5 août 2023, a approuvé la nomination de M. Rajiv Bakshi en tant qu'administrateur indépendant supplémentaire de la société, avec effet au 5 août 2023. la nomination de M. Ashish Vyas en tant qu'administrateur indépendant supplémentaire de la société à compter du 5 août 2023. M. Rajiv Bakshi, âgé de 70 ans, est un banquier professionnel qui possède plus de 37 ans d'expérience dans les opérations bancaires et une connaissance approfondie des processus, des opérations bancaires internationales, de la trésorerie, de la gestion du crédit et du risque des grandes entreprises et de la réorganisation des processus d'entreprise.

La Banque a fait une nouvelle incursion dans le secteur de l'assurance-vie en créant une société commune d'assurance-vie en collaboration avec Daiichi Mutual Life (Japon) et Union Bank of India. Il a été directeur exécutif de la Bank of Baroda, où il s'occupait des fonctions importantes suivantes : grands crédits, opérations bancaires internationales, trésorerie, technologies de l'information, audit et réorganisation des processus d'entreprise. Il représentait la banque dans ses filiales du Kenya et de Tanzanie en tant que président de leur conseil d'administration respectif, ainsi qu'en tant que directeur de la coentreprise zambienne. Depuis octobre 2019 et jusqu'au 25 janvier 2022, il a été membre du comité d'experts nommé par la RBI pour assister l'administrateur de la Punjab & Maharashtra Coop Bank Ltd. et consultant auprès d'une petite banque de financement.

Il siège également au conseil d'administration d'A. K. Capital Finance Limited, filiale à 100 % de la société, en tant que président et administrateur indépendant depuis plus de neuf ans. M. Ashish Vyas est un professionnel de l'insolvabilité, un évaluateur agréé et un expert-comptable qualifié. Il possède plus de dix-sept ans d'expérience dans les domaines de l'assurance, du financement de projets, de la consultance pour les actifs en difficulté et de la gestion des flux de trésorerie des entités à déficit de trésorerie. Il possède une connaissance approfondie de la procédure de résolution de l'insolvabilité des entreprises (CIRP).

Il a l'expérience de la gestion de bout en bout du processus de liquidation. Il a travaillé avec des organisations de premier plan telles que M/s. Euronet Services India Private Limited (filiale d'Euronet Worldwide Inc, une entité cotée à la bourse de New York), M/s. Price Waterhouse (PwC), Chartered Accountants, Mumbai et M/s. Deloitte Haskins and Sells, Chartered Accountants, Mumbai. Il travaille actuellement chez KAVA & Associates, Chartered Accountants, Mumbai, en tant qu'associé depuis avril 2017.

Il est l'auteur d'un livre - Quick Insight on GST - Banking Sector pour le Committee of Members in Industry de l'ICAI et co-auteur du Handbook on Liquidation Process and Voluntary Liquidation Process under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 pour le Committee of Insolvency & Bankruptcy Code de l'ICAI.