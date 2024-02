(Alliance News) - ALA Spa a annoncé lundi l'ouverture de la première succursale étrangère de sa filiale espagnole Sintersa SA, située dans le nord de l'Italie.

Fulvio Scannapieco, cofondateur et président d'ALA, la société qui contrôle la SCP Sintersa, a déclaré : "L'ouverture de la nouvelle filiale en Italie marque une étape importante pour le groupe qui, grâce à l'expérience de Sintersa, vise à gagner de nouvelles parts de marché dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense, des chemins de fer et de l'industrie, afin de devenir de plus en plus le point de référence au niveau italien et international. Nous pensons que cette opération peut encore améliorer les synergies opérationnelles et commerciales, et offrir aux clients actuels du groupe de nouveaux produits et services".

"Cette usine est une nouvelle preuve de notre focalisation sur l'Italie et le marché italien, et ne sera pas simplement un point de distribution, mais un centre d'excellence et d'innovation. Nous apporterons directement au cœur de l'industrie italienne notre expertise dans la conception, la production et l'assemblage de systèmes d'interconnexion électrique, enrichie par la qualité et les quarante ans d'expérience de Sintersa".

Vendredi, l'action ALA a clôturé dans le rouge de 0,9 pour cent à 15,85 euros.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

