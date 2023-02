L'ALA clôture l'année 2022 avec des revenus records ; l'Ebitda connaît une croissance à deux chiffres

(Alliance News) - ALA Spa a annoncé mardi qu'elle a clôturé l'année 2022 avec une valeur record de production de 158,2 millions d'euros, soit une augmentation de 21 pour cent par rapport au 31 décembre 2021, où elle s'élevait à 130,7 millions d'euros.

L'Ebitda affiche une croissance significative de l'ordre de 15 à 20 pour cent par rapport à l'année précédente, où il s'élevait à 13,8 millions d'euros. La marge brute d'Ebitda est en ligne avec la marge consolidée au 31 décembre 2021, à 10,6 %.

Ces chiffres financiers consolidés incluent, à partir du T4 2022, la contribution liée à l'acquisition de 100% du groupe espagnol SCP Sintersa, qui a été finalisée en septembre. La valeur de la production bénéficie également d'une croissance organique solide d'environ 12%, soutenue par des prises de commandes importantes en 2022, ce qui est possible grâce à un modèle économique solide et évolutif.

La Position Financière Nette clôture à 28,8 millions d'euros contre une dette au 31 décembre 2021 de 5 millions d'euros et inclut le prêt bancaire de 35 millions d'euros déboursé le 30 septembre 2022 pour l'acquisition de la SCP Sintersa.

"Ce résultat montre que l'ALA a continué à générer des liquidités, dans la lignée des performances de ces dernières années", explique la société.

Roberto Tonna, PDG du groupe ALA, a déclaré : "Les résultats consolidés préliminaires de l'exercice 2022 que nous avons examinés montrent une amélioration significative des performances, par rapport aux chiffres de 2021. Plus important encore, en 2022, nous avons réalisé nos objectifs de croissance organique et de croissance par fusions et acquisitions. Aujourd'hui, nous occupons une position solide et à fort potentiel dans des secteurs de croissance tels que l'aérospatiale, la défense et le ferroviaire, et grâce à l'engagement de notre équipe, nous continuerons à étendre notre part de marché à l'avenir."

"Notre vision est de devenir le principal partenaire de la chaîne d'approvisionnement des industries de haute technologie les plus exigeantes et nous restons déterminés et absolument concentrés sur la création d'une valeur durable à long terme pour nos clients, nos actionnaires, notre personnel et les communautés dont nous faisons partie."

L'action ALA est stable à 12,00 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.