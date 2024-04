A. O. Smith Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de chauffe-eaux (chauffe-eaux électriques, solaires, thermodynamiques, à gaz et à condensation) et de chaudières pour bâtiments résidentiels et commerciaux. En outre, le groupe propose des systèmes de traitement et de purification de l'eau et de l'air. A fin 2023, A. O. Smith Corporation dispose de 21 sites de production implantés essentiellement en Amérique du Nord (17). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (66,1%), Chine (21,5%), Canada (8,7%) et autres (3,7%).

Secteur Equipements et composants électriques