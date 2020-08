Maersk : entouré après un relèvement d'objectifs

19/08/2020 | 10:04

Maersk s'adjuge plus de 5% sur l'OMX, le géant danois du transport maritime ayant annoncé viser un EBITDA entre six et sept milliards de dollars en 2020, à comparer à une prévision initiale de l'ordre de 5,5 milliards.



Soutenu par l'ensemble de ses segments, son EBITDA a augmenté de 25% à 1,7 milliard de dollars au deuxième trimestre, dépassant ainsi légèrement sa prévision 'd'un peu plus de 1,5 milliard' communiquée en juin, soit une marge améliorée de 4,8 points à 18,9%.



A neuf milliards de dollars, les revenus de Maersk ont pourtant reculé de 6,5% en raison d'une brusque chute des volumes reflétant la pandémie mondiale de Covid-19 et ses effets sur les économies de l'ensemble des continents.



