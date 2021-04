Maersk cartonne au premier partiel, porté par une demande en hausse

Copenhague (awp/afp) - Le géant danois du transport maritime AP Moeller-Maersk prévoit un excellent premier trimestre, meilleur que précédemment envisagé, grâce à une demande toujours en hausse, d'après des résultats préliminaires annoncés lundi soir.

"Sur la base de chiffres préliminaires, A.P. Møller - Maersk A/S (APMM) annonce un chiffre d'affaires non audité de 12,4 milliards de dollars (...) pour le premier trimestre 2021", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Au premier trimestre 2020, ses revenus s'étaient établis à 9,58 milliards de dollars (8,77 milliards de francs suisses).

Entre janvier et mars 2021, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) devrait lui se situer à 4 milliard de dollars et l'Ebit à 3,1 milliards, a précisé le groupe danois qui doit présenter ses résultats trimestriels le 5 mai.

Pour Maersk, qui a presque sextuplé son bénéfice net en 2020, "le maintien d'une forte performance est principalement dû à la poursuite d'une situation de marché exceptionnelle avec une demande en forte hausse entraînant des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et une pénurie d'équipements (conteneurs)", a souligné le communiqué.

Les volumes du transport maritime ont augmenté de 5,7% et les taux de fret moyens ont progressé de 35% au premier trimestre 2021 par rapport à l'année précédente, est-il par ailleurs précisé.

Pour 2021, le géant du transport maritime table donc sur un résultat brut d'exploitation Ebitda situé entre 13 et 15 milliards de dollars contre 8,5 et 10,5 milliards annoncés précédemment et un résultat d'exploitation Ebit entre 9 et 11 milliards de dollars (contre 4,3 à 6,3 milliards)

L'entreprise opère dans 130 pays et emploie quelque 80'000 personnes dans le monde.

afp/buc