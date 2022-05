Maersk : Stifel reste à achat

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 20300 couronnes danoises sur Maersk, tout en remontant ses estimations d'EBITDA pour 2022 et 2023 de respectivement 15% et 10%, dans une note sur certains acteurs européens du transport maritime.



Le broker estime que 'la fenêtre d'opportunité pour une normalisation significative du taux de fret en 2022 s'est refermée', et que l'on 'fait face désormais à la saison pic, à la réouverture du port de Shanghai et aux négociations salariales dans les ports de la côte ouest des Etats-Unis'.



Néanmoins, Stifel pense que 'les valorisations actuelles des transporteurs maritimes suggèrent que le marché intègre déjà un retour rapide vers les niveaux pré-pandémiques pour les profits bruts par unité et les taux de conversion en 2023'.



