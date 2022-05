Les importateurs américains se tournent vers la prière et le Président avant les négociations sur le travail dans les ports de la côte ouest.

Le syndicat International Longshore and Warehouse Union (ILWU) et le groupe patronal Pacific Maritime Association (PMA) se rencontreront pour la première fois mardi.

Toute impasse pourrait retarder ou interrompre les expéditions au port maritime américain n° 1 de Los Angeles/Long Beach et à d'autres passerelles de la côte Pacifique qui traitent 58,1 % des marchandises en provenance d'Extrême-Orient. Cela "nuirait encore plus à l'économie américaine déjà fragile", a déclaré M. Larian, qui fait partie des importateurs qui demandent à la Maison Blanche d'intercéder - comme elle l'a fait dans le passé.

Les pourparlers interviennent à un moment critique pour les fournisseurs et les détaillants, car les marchandises saisonnières de Noël commenceront à arriver dans les ports américains en juin.

"Le chaos est la nouvelle normalité", a déclaré Jay Foreman, PDG du vendeur de Tonka Truck et My Little Pony Basic Fun !

Les efforts déployés pour contourner les embouteillages d'expédition n'ont fait qu'ajouter aux retards, aux coûts et aux maux de tête, a-t-il dit.

Lorsque l'afflux de marchandises alimenté par la pandémie a submergé les ports de Los Angeles/Long Beach, les importateurs ont réacheminé les marchandises, ce qui a provoqué des refoulements dans d'autres ports de fret maritime américains comme Houston, Charleston et New York. Ce déplacement a contribué à une perte de 4,6 % de la part de marché de la côte Ouest par rapport à l'année précédente, au profit des ports de la côte Est et de la côte du Golfe en janvier et février, selon les données de Xeneta et de Container Trades Statistics. Les importateurs ont déclaré que la distance ainsi que les obstacles frontaliers et d'infrastructure éliminent les ports du Canada et du Mexique de la compétition pour de nombreux expéditeurs. Le transport aérien coûteux est une option pour certains expéditeurs, mais les installations de fret des aéroports se bloquent lorsque la demande augmente.

Par conséquent, les fournisseurs comme Mattel, MGA et Basic Fun ! se précipitent sur les marchandises aussi vite qu'ils le peuvent. Les stocks du fabricant de Barbie et de Hot Wheels, Mattel, ont bondi de 55 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 969 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars. Larian, PDG de MGA, prévoit d'importer environ 40 % des 4 700 conteneurs de 40 pieds restants cette année, deux à trois mois plus tôt que d'habitude. Mais les nouveaux blocages de COVID en Chine mettent à mal ces plans, ralentissant la circulation des marchandises dans les principaux ports chinois et entraînant des centaines de conteneurs MGA dans la pagaille.

Les parties des deux côtés des négociations contractuelles affirment qu'elles sont investies dans le maintien de l'ouverture et de la prospérité des ports de la côte ouest - bien qu'elles diffèrent sur des questions clés.

La PMA représente des employeurs tels que Mediterranean Shipping Co (MSC) et Maersk, qui ont enregistré des bénéfices historiques et souhaitent utiliser l'automatisation pour accélérer le traitement des marchandises. Les dockers représentés par l'ILWU - l'une des organisations les plus puissantes du pays - ont assuré le fonctionnement des ports même si certains travailleurs ont perdu la vie à cause du COVID. Ils veulent protéger les emplois.

Bien qu'il n'y ait pas eu de grève de l'ILWU pendant les négociations sur la côte depuis 1971, les pourparlers sont toujours litigieux. Il y a eu des ralentissements ou des arrêts de travail lors de chaque négociation depuis les années 1990, a déclaré Peter Tirschwell, vice-président de S&P Global Market Intelligence. Le président Barack Obama a dépêché son secrétaire d'État au travail pour aider à conclure un accord en 2015, lorsque les négociations précédentes ont échoué et que les dockers ont cessé le travail pendant 8 jours, privant l'économie du sud de la Californie d'une somme estimée à 8 milliards de dollars et engorgeant les voies de transport américaines.

Les ports sont dans le collimateur du président Joe Biden depuis des mois, car les retards d'expédition alimentent l'inflation qui nourrit le mécontentement des électeurs avant les élections de mi-mandat en novembre. M. Biden a formé un groupe de travail sur la chaîne d'approvisionnement et a envoyé son ministre du travail à des réunions portuaires le long de la côte ouest.

"Je suis prêt à aider à faciliter des conversations productives qui aboutissent au meilleur résultat pour les travailleurs et notre économie", a déclaré le secrétaire américain au travail, Marty Walsh, dans un communiqué.