MSC devient le plus grand transporteur de conteneurs au monde

COPENHAGUE (Reuters) - Le groupe suisse MSC occupe désormais la place de leader mondial du transport de conteneurs, détrônant le danois Maersk.

Dans une mesure en date du 5 janvier, le site spécialisé Alphaliner confirme que MSC Mediterranean Shipping Company est devenu le plus gros armateur mondial en capacité.

Après avoir acquis plusieurs navires en 2021, le groupe suisse peut dorénavant transporter l'équivalent de 4.284 millions de conteneurs de vingt pieds (six mètres) contre 4.282 millions pour Maersk, selon Alphaliner.

Les deux compagnies, qui détiennent environ 17% de parts de marché, ont pourtant déclaré que la taille n'était pas leur objectif.

Interrogé à ce sujet, Maersk, qui a dominé le marché pendant des décennies, a fait référence aux propos de son PDG Soren Skou en mai dernier.

"Notre objectif n'est pas d'être numéro un. Notre objectif est de faire du bon travail, de dégager des rendements élevés et, surtout, d'être une entreprise attractive pour les acteurs qui font des affaires avec nous."

Même tonalité chez MSC, société privée appartenant à la famille Aponte, qui dit jeudi dans un communiqué "répondre à l'accélération du commerce mondial et à la demande spécifique des clients".

"Chez MSC, nous ne nous sommes jamais fixé comme objectif spécifique d'être les plus gros. La croissance, la rentabilité et rendre service à nos clients nous ont motivés", souligne le directeur général de MSC, Soren Toft.

Selon Alphaliner, CMA CGM et Cosco sont les troisième et quatrième plus grandes sociétés de transport par conteneurs avec respectivement 12,6% et 11,6% de parts de marché.

(Reportage Jacob Gronholt-Pedersen; version française Khadija Adda-Rezig, édité par Sophie Louet)