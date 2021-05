Maersk s'attend à ce que le vent arrière dure dans un contexte de forte demande de conteneurs

Maersk, qui traite environ un conteneur sur cinq expédié dans le monde, a déclaré qu'il n'y avait pas assez de navires disponibles dans le monde pour répondre à une hausse de la demande des consommateurs, ce qui a entraîné des taux de fret record.

Les actions de la firme s'échangeaient en hausse de 4% à 0921 GMT, près d'un record atteint la semaine dernière.

"La situation actuelle est que nos clients essaient de répondre à une demande sous-jacente très, très élevée, tout en reconstituant leurs stocks", a déclaré le directeur général Soren Skou lors d'une conférence de presse.

Les grands détaillants et producteurs, dont Puma et Signify, ont déclaré que la congestion des ports, la pénurie de conteneurs et les retards au canal de Suez posaient des problèmes pour l'expédition des produits fabriqués en Asie vers les principaux marchés.

Les importations en Amérique du Nord en provenance d'Asie ont augmenté de 40 % au cours des trois premiers mois de l'année. Les porte-conteneurs attendent maintenant 16 jours devant le port de Los Angeles pour être déchargés, a déclaré M. Skou.

"C'est un énorme problème pour nos clients", a déclaré le PDG. "C'est un désordre et il faudra du temps pour le régler".

La compagnie a mis de l'argent de côté pour acheter plus de conteneurs mais n'a pas prévu de commander plus de navires, a-t-il dit.

M. Skou a déclaré qu'il s'attendait à ce que les goulets d'étranglement dans le canal de Suez, où Maersk avait à un moment donné 50 porte-conteneurs en attente de passage, soient éliminés d'ici le mois prochain.

La semaine dernière, Maersk a relevé ses prévisions de bénéfices sous-jacents avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) pour l'ensemble de l'année, les faisant passer de 8,5 à 10,5 milliards de dollars à 13-15 milliards de dollars.

Elle a relevé ses prévisions de croissance de la demande mondiale de conteneurs de 3 % à 5 % à 7 %. La demande de conteneurs s'est contractée de 1,8 % l'année dernière.

"Nous nous attendons maintenant à ce que la dynamique actuelle se poursuive au quatrième trimestre", a déclaré M. Skou.

Maersk a confirmé mercredi la hausse de 30 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, annoncée dans une déclaration commerciale préliminaire la semaine dernière, et a réitéré ses perspectives de bénéfices optimistes pour 2021.

La société a déclaré que l'EBITDA a plus que doublé au cours de la période pour atteindre 4,0 milliards de dollars, conformément aux chiffres préliminaires.

Maersk a déclaré que le flux de trésorerie disponible élevé l'avait incité à accélérer un programme de rachat d'actions existant de 1,6 milliard de dollars et à lancer un nouveau programme de rachat d'actions de 5 milliards de dollars qui se terminera en 2023.