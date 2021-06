A S Creation Tapeten : 06/01/21 - ARTist

Le design est omniprésent et influence considérablement notre vie quotidienne. Les designs les plus contrastés et les innombrables influences engendrent sans cesse de nouveaux motifs et de nouvelles idées. Le design est une source intarissable, étayée par d'incroyables inspirations qui donnent naissance aux résultats les plus créatifs. Les sept ARTistes suivants ont leur propre conception de l'art et mettent en œuvre leurs idées et impulsions sur base d'expériences radicalement différentes. Ressentez l'incarnation de lieux, questions culturelles et politiques et autres thèmes sociétaux exprimés dans les impressions suivantes.

Leemo

LEEMO a été créé en 2015 dans la cité hanséatique de Hambourg par la designer et artiste Djaheda Richers. La marque a vu le jour avec l'idée d'expérimenter les formes et les couleurs. C'est un hommage enjoué à la fusion de l'analogique, le numérique, le graphique et l'art. Sa plume est enjouée, émotionnelle, à la fois adulte et abstraite, ce qui constitue un mélange cohérent et unique de caractéristiques les plus diverses. Ses inspirations sont variées telles que les grandes influences de la musique américaine, le design scandinave, la littérature allemande et les questions d'actualité européennes, mais aussi l'émancipation des femmes. Son processus de création consiste à chercher l'équilibre fragile entre le hasard et l'intention.

Lundberg



Les créations de Bo Lundberg se composent de couleurs claires soulignées par des éléments graphiques prononcés ainsi qu'un soupçon d'abstraction. Il utilise différentes conceptions visuelles pour exprimer des ambiances et expressions caractéristiques de villes connues ou images de marque. Stylistiquement, les œuvres projettent cette impression rétro-cool, inspirée des divers endroits et choses dont Bo Lundberg fait l'expérience quotidiennement. Soutenu par des couleurs vives telles que l'orange et rose puissants, combiné à une simplicité exquise et d'autres éléments graphiques ostentatoires, le résultat est coloré, créatif et rétro.

Haase

L'architecte d'intérieur Andrea Haase affectionne la polyvalence de l'art, c'est pourquoi ses motifs sont peints à la main, conçus numériquement, photographiés ou composés de plusieurs supports différents. L'artiste voue également une passion pour les anciennes illustrations, les livres de botanique ou les vieux journaux, ce qui se reflète également dans ses travaux, car elle les utilise volontiers dans son art. Ses designs sont fleuris et enjoués avec un charme fou, dans un style cottage. Outre les motifs avec des polices de journaux vintage, l'art de Andrea Haase fait souvent recourt à des motifs animaliers et de la jungle tropicale dans des coloris discrets tels que le vert, bleu, rose ou beige. Actuellement, les posters grand-format et décoratifs constituent son style préféré.

Kubistika

L'artiste berlinois Kubistika by Boris Draschoff qualifie son art de cubisme moderne, car il utilise principalement des formes géométriques combinées à des éléments naturels. On peut dire qu'il suit à la lettre le mot grec « kaléidoscope », que l'on peut traduire littéralement par « observation des jolies formes », et réduit les sujets à leur plus simple expression. Ce qu'il préfère, c'est réinterpréter la nature de manière minimaliste, telle que les feuilles, des plantes, ou encore le soleil et la lune. L'épuration visuelle et la restructuration des contenus l'aident à se concentrer sur l'essentiel. Le résultat ? Une réinterprétation géométrique de célèbres tableaux et photos.

Ziegenhorn

Sabrina Ziegenhorn a été séduite par l'art dès sa plus tendre enfance. Ses œuvres se constituent d'un mélange de dessins analogiques et de manipulation des supports numériques. De plus, elle joue avec les couleurs, les formes et les contrastes. Grâce à une approche dynamique et expérimentale, des créations exceptionnelles et uniques voient le jour en synergie avec les autres particularités. Le plus souvent, elle se laisse inspirer par le monde animal et la nature et elle commence ses motifs avec des croquis qu'elle numérise ensuite pour les peaufiner.

Strigel

Le style de Monika Strigel revêt la forme de photographies traditionnelles, aquarelles, techniques de traitement numériques, typographies et illustrations. Ses œuvres traitent de sujets tels que l'envie de voyager, de randonnées et une philosophie de vie positive. Ses représentations d'animaux riches en détail incarnent l'humour et l'optimisme, mais surtout l'amour qu'elle porte à la nature, la faune et la flore. De manière générale, ses designs nous plongent dans diverses atmosphères qui s'inspirent des nombreux voyages que l'artiste a entrepris. Ce qui explique pourquoi elle propose des motifs provenant aussi bien des pays scandinaves que d'Amérique latine. Monika Strigel travaille avec toutes sortes de couleurs et de pinceaux, elle dessine avec une plume et de l'encre, elle immortalise la nature et les végétaux à travers des photographies et combine ainsi des influences abstraites et géométriques.

Atelier 47

Les designs de la catégorie Atelier 47 par A.S. Création se caractérisent par une longue expérience dans le monde des papiers peints et un flair pour identifier les nouvelles tendances qui se sont développées au fil des années. Les univers visuels complexes composés de motifs urbains et naturels, mais aussi de formes géométriques combinés à une ingéniosité créative donnent naissance à des fantaisies qui attirent tous les regards. Les motifs exceptionnels témoignent d'une créativité remarquable et du savoir-faire du designer international. Les œuvres incarnent de manière personnelle l'esprit moderne des thématiques mondiales du XIXe siècle.

Collection ARTist

Marque : Livingwalls

Période de validité de la collection : 2026

Matériau : différentes qualités d'intissé

Contenu : 7 champs thématiques / designers avec plus de 138 motifs

Propriétés particulières : difficilement inflammable, résistant aux UV, lavable, écologique, s'enlève complètement à sec

Communiqué de presse 'ARTist'