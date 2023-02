Alors que la guerre fait rage, la société ukrainienne Smart-Holding cherche des investisseurs étrangers

Julia Kiryanova a concédé que les engagements majeurs ne viendraient probablement qu'une fois la guerre terminée, mais a déclaré que sa société - dont les intérêts vont de la sidérurgie à l'agriculture - proposait une plate-forme pour les investisseurs privés ayant une vision à long terme.

"Nous recherchons des investisseurs dans notre activité gazière, dans l'immobilier, dans les infrastructures, comme les parcs industriels, la métallurgie, l'agriculture, toutes ces industries vitales pour l'Ukraine", a-t-elle déclaré à Reuters en marge de la conférence Rebuild Ukraine à Varsovie.

La guerre que mène la Russie en Ukraine depuis un an a fait des ravages dans le pays, poussant des millions de personnes à quitter leur foyer. Les récentes frappes sur les installations énergétiques touchent également l'industrie, comme l'aciérie de Smart-Holding.

"Nous sommes toujours en train de faire fonctionner la production où nous produisons du charbon et ensuite nos installations d'aciérie fonctionnent", a déclaré Mme Kiryanova.

"Nous avons diminué notre production d'environ 70 % et le reste du groupe, qui est la production de gaz ... la nourriture, l'immobilier, il a également baissé d'environ 50 %. Les pertes sont donc critiques."

Pour l'industrie gazière, la reconquête de la partie orientale du pays, où se concentrent les violents combats avec la Russie, est essentielle.

"Nous devons absolument libérer ce territoire pour pouvoir développer davantage l'activité d'extraction du gaz", a déclaré Mme Kiryanova.

"Pour les investisseurs privés, nous sommes une bonne plateforme pour entrer dans le pays et poursuivre le forage et le développement des actifs. Je pense que l'Ukraine pourrait être totalement indépendante en matière d'approvisionnement en gaz et que nous pourrions même extraire du gaz pour l'exporter vers l'UE."