A&W Revenue Royalties Income Fund (le Fonds) est une fiducie à but limité. Le Fonds a été créé pour investir dans Marques de commerce A&W Inc. (Marques de commerce), qui est indirectement propriétaire des marques de commerce A&W utilisées dans l'entreprise de restauration rapide A&W au Canada. Les objectifs du Fonds en matière de gestion du capital sont de disposer d'espèces et de quasi-espèces pour verser des distributions à ses porteurs de parts, après le service de la dette et les obligations fiscales, les provisions pour les frais généraux et administratifs, le maintien de réserves de fonds de roulement raisonnables et les montants qui peuvent être payés par le Fonds dans le cadre de tout rachat de parts en espèces. Les marques de commerce sont concédées sous licence à Services alimentaires A&W du Canada Inc. (Services alimentaires). Food Services est un franchiseur de restaurants à service rapide de hamburgers au Canada.

Secteur Restaurants et bars