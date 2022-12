Exclusif - L'Inde envisage de proposer une série d'incitations pour stimuler l'industrie de la construction navale - sources

Les plans comprennent des subventions pour qu'au moins 50 nouveaux navires puissent être construits ainsi que l'octroi du "statut d'infrastructure" à l'industrie, ce qui faciliterait le financement par les banques, ont déclaré les responsables gouvernementaux.

Un fonds de développement maritime de 10 milliards de roupies (123 millions de dollars) est également susceptible d'être créé, ont-ils ajouté, sans donner plus de détails.

La ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, devrait annoncer ces plans lorsqu'elle présentera le budget annuel pour 2023/24 au Parlement le 1er février, a déclaré à Reuters un haut fonctionnaire du gouvernement ayant directement connaissance des discussions.

Les détails sont toutefois susceptibles d'être modifiés car les consultations budgétaires sont toujours en cours, a ajouté le fonctionnaire.

Les sources n'étaient pas autorisées à parler aux médias et ont refusé d'être identifiées. Un porte-parole du ministère des finances s'est refusé à tout commentaire.

La Fédération des organisations indiennes d'exportation (FIEO) et l'industrie de la construction navale ont demandé ces concessions.

Les exportateurs et les importateurs indiens ont payé près de 100 milliards de dollars en fret l'année dernière, soit près du double du montant d'il y a trois ans, a déclaré le directeur général de la FIEO, Ajai Sahai, ajoutant que les exportations et les importations avaient bondi et que les taux de fret avaient considérablement augmenté.

L'Inde compte environ 35 entreprises de construction navale, dont certaines entreprises publiques. Son industrie du fret maritime se compose d'environ 1 500 navires d'une capacité de tonnage brut d'environ 13 millions de tonnes.

(1 $ = 81,4225 roupies indiennes)