A2A S.p.A. : La tendance devrait reprendre ses droits 02/02/2021 | 11:44 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz 02/02/2021 | 11:44 achat En cours

Cours d'entrée : 1.3525€ | Objectif : 1.7€ | Stop : 1.24€ | Potentiel : 25.69% Le titre A2A S.p.A. ne donne aucun signe d'essoufflement de sa dynamique haussière. On pourra miser sur une poursuite de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 1.7 €. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Avec un PER à 13.61 pour l'exercice en cours et 14.18 pour l'exercice 2021, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 1.17 EUR.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 1.35 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 1.38 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

Graphique notations

Sous-secteur Services aux collectivités d'électricité - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. A2A S.P.A. 3.07% 5 050 NEXTERA ENERGY 5.90% 160 056 ENEL S.P.A. -0.66% 100 946 IBERDROLA, S.A. -3.63% 83 461 ORSTED A/S -4.30% 81 205 DUKE ENERGY CORPORATION 1.75% 68 562 SOUTHERN COMPANY -4.09% 62 434 DOMINION ENERGY, INC. -3.35% 59 294 EXELON CORPORATION -0.33% 41 052 AMERICAN ELECTRIC POWER COM.. -2.51% 40 297 XCEL ENERGY -4.09% 33 598

Données financières EUR USD CA 2020 6 947 M 8 365 M - Résultat net 2020 305 M 367 M - Dette nette 2020 3 499 M 4 213 M - PER 2020 13,6x Rendement 2020 5,95% Capitalisation 4 180 M 5 050 M - VE / CA 2020 1,11x VE / CA 2021 1,09x Nbr Employés 12 186 Flottant 49,2% Prochain événement sur A2A S.P.A. 06/04/21 Année 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 1,72 € Dernier Cours de Cloture 1,34 € Ecart / Objectif Haut 48,8% Ecart / Objectif Moyen 28,1% Ecart / Objectif Bas 11,6% Révisions de BNA

Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Renato Mazzoncini Chief Executive Officer & Director Marco Emilio Angelo Patuano Chairman Andrea Crenna Chief Financial Officer Luigi de Paoli Independent Director Giovanni Comboni Deputy Chairman