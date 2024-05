A2A S.p.A. est une société d'assurance vie spécialisée dans les secteurs favorables à la transition énergétique et à l'économie circulaire. Dans le domaine de la transition énergétique, A2A possède un portefeuille de 9,7 GW de centrales de production, dont 6,7 thermoélectriques, 1,9 hydroélectriques, 0,6 solaires et éoliennes, et 0,5 compensateurs synchrones. Elle fournit de l'électricité et du gaz à 1,9 millions et 1,6 millions de clients respectivement. Elle distribue de l'électricité et du gaz pour une RAB (base d'actifs réglementés) totale de 3,1 MdsEUR. En outre, A2A est présente dans les domaines de l'éclairage public, de l'efficacité énergétique, de la ville intelligente et des services de mobilité électrique. D'ici 2035, elle prévoit d'investir 16 MdsEUR dans l'électrification de la consommation, augmentant ainsi la capacité renouvelable à 5,7 GW, dépassant les 5 millions de clients et modernisant le réseau électrique avec 3,4 MdsEUR de RAB. Dans le cadre de l'économie circulaire, A2A élimine 3,6 millions de tonnes de déchets, produit 2,1 TWh d'électricité et 1,5 TWh de chaleur, tout en fournissant 70 millions de m3 d'eau. D'ici 2035, elle investira 6 mdsEUR pour traiter 7,3 millions de tonnes de déchets et réduire les pertes d'eau.