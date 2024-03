(Alliance News) - A2A Spa a annoncé mardi un bénéfice net de 659 millions d'euros en 2023, en hausse de 64% par rapport à l'année précédente, où il s'élevait à 401 millions d'euros.

Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires d'approuver un dividende de 0,0958 EUR, contre 0,0904 EUR en 2022.

Au 31 décembre, les revenus s'élevaient à 14,76 milliards d'euros, contre 23,16 milliards d'euros, soit une baisse de 36 % en 2022 par rapport à l'année précédente, en raison de la dynamique baissière des prix des matières premières, a expliqué la société dans une note.

L'Ebitda s'établit à 1,97 milliard d'euros en 2023, contre 1,50 milliard d'euros au 31 décembre 2022.

L'Ebitda de la période s'élève à 1,02 milliard d'euros contre 682 millions d'euros en 2022.

La position financière nette au 31 décembre était de 4,68 milliards d'euros, contre 4,26 milliards d'euros en 2022.

Les investissements réalisés en 2023 s'élèvent à 1,38 milliard d'euros, en hausse de 11 % par rapport à l'année précédente, et plus de 60 % d'entre eux concernent des travaux de développement visant à améliorer la qualité et à moderniser les réseaux de distribution d'électricité afin de soutenir l'électrification progressive de la consommation, la croissance des centrales éoliennes et photovoltaïques, le développement des centrales de production, la contribution à l'adéquation et à la sécurité du réseau électrique national, la récupération de l'énergie et des matériaux, l'expansion des réseaux d'eau et d'assainissement, le développement des stations d'épuration et la numérisation du groupe.

Pour l'avenir, les prévisions pour 2024 tablent sur un Ebitda compris entre 2,00 et 1,02 milliards d'euros et un bénéfice net du groupe compris entre 57 et 59 millions d'euros. En outre, le groupe a indiqué qu'il continuerait à maintenir une forte pression sur les investissements organiques afin de générer une croissance équilibrée et durable au fil du temps, en investissant environ 1,4 milliard d'euros, en ligne avec 2023.

"Grâce à la contribution de toutes les unités et sociétés du groupe, nous avons terminé l'année 2023 avec les meilleurs résultats de notre histoire et un bénéfice net en hausse de 64 % par rapport à 2022. Au cours de l'année, nous avons accéléré sur les investissements pour l'amélioration et la modernisation des réseaux de distribution d'électricité, la croissance de la production renouvelable -en particulier éolienne et photovoltaïque-, la flexibilité des centrales de production et la récupération de la matière et de l'énergie", a commenté Renato Mazzoncini, PDG d'A2A.

"Nous avons proposé un dividende de 0,0958 euro par action, ce qui équivaut à 300 millions d'euros, soit une croissance de 6 %. Ce sont des objectifs importants qui ont été atteints grâce au travail et au dévouement de tous nos collaborateurs. Nous sommes prêts à poursuivre avec le même engagement pour contribuer à doter le pays d'infrastructures stratégiques pour la transition écologique".

L'action A2A a clôturé lundi en baisse de 3,6 % à 1,69 euro par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

