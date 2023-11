(Alliance News) - A2A Spa a annoncé mardi qu'au cours des neuf premiers mois de l'année, le bénéfice net ordinaire a augmenté de 26 % pour atteindre 402 millions d'euros par rapport à la même période de l'année précédente, où il s'élevait à 460 millions d'euros.

Au 30 septembre, le chiffre d'affaires s'élevait à 10,95 milliards d'euros, soit une baisse de 35 % par rapport aux 16,85 milliards d'euros enregistrés à la même période en 2022, principalement en raison de la baisse des prix de l'électricité et du gaz sur les marchés.

L'EBITDA s'est élevé à 1,35 milliard d'euros, en hausse de 19 % par rapport aux 1,13 milliard d'euros enregistrés au cours des neuf premiers mois de 2022.

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 796 millions d'EUR pour le développement de centrales de production d'énergie verte et pour l'expansion et l'amélioration de l'efficacité des réseaux afin de soutenir la décarbonisation et l'utilisation circulaire des ressources.

La position financière nette passe de 4,25 milliards d'EUR au 31 décembre 2022 à 4,46 milliards d'EUR.

Pour ce qui est de l'avenir, les prévisions ont été revues à la hausse : le groupe s'attend à un Ebitda compris entre 1,88 milliard et 1,92 milliard d'euros et à un bénéfice net ordinaire du groupe compris entre 550 millions et 570 millions d'euros en 2023 sur la base des résultats significatifs des neuf premiers mois et de la performance supérieure aux attentes des Business Units Generation & Trading et Market, explique l'entreprise dans une note.

Sur le sujet de la transition énergétique, la société a indiqué que des solutions innovantes ont été introduites pour les contrats d'achat d'électricité (PPA), destinés aux clients du marché de masse (Noi2) et aux producteurs d'énergie renouvelable (Enfinity), dans le but de rendre le prix de l'énergie moins soumis aux fluctuations du marché ; le groupe se positionne ainsi parmi les principaux acteurs du marché de l'énergie verte, poursuit la note d'A2A.

En outre, un nouvel accord a été conclu pour la construction de deux centrales photovoltaïques de 17,5 MW dans la région de Vénétie avec l'acquisition par A2A Rinnovabili Spa de 100% des sociétés Juwi Development 12 Srl et Juwi Development 13 Srl, qui ont obtenu les autorisations pour la construction et l'exploitation de deux centrales solaires.

"Les résultats de ces neuf mois confirment la solidité de la trajectoire de croissance entreprise par notre groupe. Au cours de l'année, nous avons investi environ 800 millions d'euros dans la construction de nouvelles centrales photovoltaïques et éoliennes, dans la modernisation du réseau et dans la récupération de matériaux et d'énergie. Nous avons augmenté la production éolienne et photovoltaïque de 27% et grâce à des accords de PPA avec des clients (Noi2) et des producteurs (Enfinity), nous pouvons mettre à disposition une part croissante d'énergie verte, consolidant ainsi notre rôle d'acteur soutenant la transition écologique du pays", a commenté Renato Mazzoncini, directeur général d'A2A.

"L'amélioration significative des indicateurs économico-financiers, soutenue notamment par la performance des Business Units Generation & Trading et Market, nous permet de revoir à la hausse la guidance du groupe avec un Ebitda entre 1,88 et 1,92 milliard d'euros et un résultat net ordinaire entre 550 et 570 millions d'euros. Nous avançons avec conviction dans la direction tracée par notre Plan Industriel, qui vise à promouvoir la décarbonisation et l'électrification de la consommation : des objectifs indispensables pour apporter des réponses concrètes aux défis du changement climatique en cours et contribuer à rendre le marché de l'énergie plus stable et plus autonome".

A2A se négocie dans le vert de 2,9 % à 1,84 EUR par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

